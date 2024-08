Il Samsung Galaxy Z Fold6, di recente, ha affrontato i rigorosi test di robustezza condotti da JerryRigEverything. Cosa che ha rivelato risultati sia positivi che negativi. In generale, il dispositivo si è comportato come previsto per uno smartphone pieghevole. Anche con alcuni miglioramenti rispetto ai modelli precedenti. Certi aspetti del test però sembrano aver mostrato anche delle criticità. Nonostante le ottimizzazioni nella costruzione del display interno, il nuovo modello ha continuato a essere suscettibile ai graffi. Basta infatti un’unghia per lasciare segni permanenti sulla plastica flessibile che ricopre il display. Durante la consueta prova dell’accendino, i pixel dell’area coinvolta hanno ceduto rapidamente. Mentre la plastica si è deformata senza però causare incendi.

Galaxy Z Fold6: un esame non convenzionale, piccato un piccolo incendio

Un’altra fase del test ha messo in luce risultati meno soddisfacenti nella prova contro la polvere. Nonostante il miglioramento della certificazione IP, che ora garantisce una protezione IP4x contro detriti di dimensioni pari o superiori a 1 mm, il dispositivo non ha superato il test con lo stesso successo del modello precedente. In aggiunta, il test di resistenza alla flessione ha evidenziato una leggera deformazione all’altezza della cerniera, ma senza danni allo schermo. Questi dati indicano che, anche se ci siano stati progressi, ci sono ancora delle aree in cui il Galaxy ZFold6 potrebbe migliorare.

Nel corso della prova, che ha visto lo smartphone smontato strato per strato, è emerso persino un episodio di incendio. Durante il processo, un taglierino metallico è accidentalmente entrato in contatto con il circuito di alimentazione dello smartphone. Cosa che ha provocato un principio di incendio. Tuttavia, è importante sottolineare che ciò è stato eseguito in condizioni non ottimali. In quanto il telefono era acceso e il procedimento non era stato effettuato con strumenti professionali. Questo incidente non dovrebbe destare quindi preoccupazione. Seppur evidenzia i rischi legati a interventi non professionali su prodotti complessi come il GalaxyZ Fold6.

Nel complesso, il Samsung Galaxy ha dimostrato una buona resistenza in gran parte dei test Ma continua a presentare vulnerabilità tipiche degli smartphone pieghevoli.