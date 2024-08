Very Mobile mette a disposizione dei suoi utenti una promozione estremamente vantaggiosa. Inizialmente, la promo doveva essere attivabile fino al 31 luglio. Mentre ora, come annunciato da una recente dichiarazione, quest’ultima continuerà fino a tutto il mese di agosto. Si tratta della promo Very 5,99.

L’offerta mette a disposizione dei nuovi utenti minuti ed SMS illimitati e 100 GB di traffico internet in 4G. Ma c’è di più. Se si sceglie l’opzione Ricarica Automatica i giga aumentano e diventano 150. Inoltre, sono previsti due mesi di ricarica omaggio. Il tutto a soli 5,99euro mensili. È disponibile un ulteriore vantaggio. L’operatore assicura che il costo sarà bloccato “per sempre”.

Continua la promo Very 5,99 per tutto il mese di agosto

Gli utenti che intendono attivare l’offerta possono farlo solo in alcuni punti vendita selezionati. Ad esempio, quelli situati nei centri commerciali. Inoltre, per procedere è necessario richiedere la portabilità del proprio numero di telefono da altri operatori. Tra cui Iliad, CoopVoce, Fastweb, Kena Mobile, Spusu, PosteMobile, ho.Mobile ed altri gestori virtuali.

Come per tutte le offerte Very con la richiesta di portabilità del numero, il costo di attivazione è gratis. Se si richiede una nuova SIM, invece, nei punti vendita è richiesto il costo di 10 euro. Secondo tale meccanismo, viene erogata una ricarica pari a due mensilità. Dunque, il primo mese anticipato viene pagato, ma il secondo e il terzo risultano essere gratuiti.

Dopo aver attivato l’offerta Very, sono di norma necessarie 48 ore per l’accredito dei due mesi di ricarica omaggio.

È importante sottolineare che tutti gli utenti che scelgono una promo con l’operatore virtuale possono approfittare di una serie di vantaggi extra. Tra quest’ultimi ci sono i servizi VoLTE e Wi-Fi Calling. Sono inclusi anche le opzioni per la reperibilità come “RingMe” e “Ti ho Cercato”. Infine, è disponibile anche l’hotspot. A garanzia degli utenti tutte le opzioni relative ai servizi a pagamento sono bloccate di default e possono essere sbloccate solo utilizzando l’app ufficiale.