Alla fine di aprile 2024, il Cupra Formentor ha ricevuto un restyling assoluto. Il suo look è infatti stato aggiornato insieme all’ introduzione di nuove ed interessanti caratteristiche tecniche. Inizialmente, al momento del lancio, era disponibile solo con il motore 1.5 Hybrid da 150CV abbinato a un cambio DSG. Insomma, una buona combinazione di prestazioni e efficienza. Ma la casa automobilistica spagnola ha poi deciso di ampliare ulteriormente la serie. Ciò al fine di soddisfare le esigenze di una più ampia varietà di clienti.

Di recente, infatti, sono stati aggiunti al listino due nuovi modelli. Ovvero il 1.5 e-HYBRID 272CV DSG e il potente 2.0 TSI 333CV 4DriveDSG. Tali aggiornamenti hanno portato nuove opzioni. Sia per chi cerca prestazioni elevate che per chi preferisce un approccio più ecologico. La gamma poi, si è ulteriormente arricchita con l’introduzione di altre tre diverse motorizzazioni. Ideate per coprire ancora più tipologie di mercato.

Cupra Formentor: tre nuove opzioni di motorizzazione

La prima nuova aggiunta riguarda il motore 1.5 TSI, che viene offerto con un cambio manuale a 6 rapporti. Esso rappresenta il nuovo entry-level della serie Formentor. Offre una velocità massima di 205km/h, unito a consumi di 6,1 litri per 100km ed emissioni di CO2 pari a 138g/km. Il modello è disponibile a partire da 37.200€. Una scelta idonea per chi cerca un SUV di qualità. Ma senza spendere cifre eccessive.

La seconda novità è il 1.5 eHYBRID 204CV DSG. Rispetto alla versione da 272CV già disponibile, questo modello utilizza un motore endotermico meno potente. Anche se comunque in grado di raggiungere una velocità massima di 210km/h. Garantisce un’autonomia in modalità elettrica di 124km. Consumi di soli 0,4l per 100km ed emissioni di CO2 di 9g/km. Il prezzo parte da 46.500€.

Infine, è stata introdotta la versione diesel 2.0 TDI 150CV DSG, dotata di un cambio automatico a 7 rapporti. Il motore permette di raggiungere una velocità massima di 205km/h. I consumi sono di 5,2l per 100 km e le emissioni di CO2 di 134g/km. Disponibile da 41.750€, tale versione rappresenta una valida opzione coloro che propendono per il diesel

Insomma, con queste nuove motorizzazioni, Cupra punta a soddisfare una varietà ancora più ampia di clienti. Offrendo loro soluzioni per ogni tipo di necessità.