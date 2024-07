La nota azienda automobilistica Cupra ha deciso di allargare il proprio listino inerente la linea Formentor con due nuovi modelli dotati di motorizzazione 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG e 2.0 TSI 333 CV 4Drive DSG.

Specifiche

Iniziamo dalla versione Plug-in, questa di avvale di una unità elettrica da 85 kW (116 CV) abbinata ad un motore benzina di 1,5 litri in grado di offrire 130 kW (177 CV). Il sistema perciò in totale può erogare 200 kW (272 CV) di potenza e 400 Nm di coppia. Il propulsore elettrico è abbinato da una batteria in grado di offrire la capacità di 19,7 kWh che consente un’autonomia totale da elettrico pari a 119 km secondo il ciclo WLTP.

Il cambio è automatico a 6 rapporti, mentre la velocità di punta è di 220 km/h con accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 7,2 secondi.

Abbiamo poi la versione con il motore 2.0 TSI da 333 CV (245 CV) abbinato al cambio automatico DSG a 7 rapporti e dotato della trazione integrale 4Drive.

Come se non bastasse abbiamo una tecnologia in grado di distribuire la trazione in modo diverso su ogni ruota e come potenza otteniamo una Velocità massima di 250 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,8 secondi.

Si tratta di conseguenza di due grandi aggiornamenti per la linea tanto amata della nota azienda che migliorano senza alcun dubbio le prestazioni offrendo al contempo due varianti distinte dal punto di vista del prezzo, offrendo di conseguenza ai clienti una scelta più adeguata in base alle loro necessità, per quanto riguarda il prezzo questo si predispone in questo modo.

1.5 e-HYBRID 272 CV DSG VZ: 55.650 euro, Extreme: 60.700 euro

55.650 euro, 60.700 euro 2.0 TSI 333 CV 4Drive DSG VZ: 55.750 euro, Extreme: 60.800 euro

Ovviamente le due varianti presenti per le due motorizzazioni introducono tecnologie ed elementi di serie diversi tra loro che contribuiscono a far lievitare il prezzo, ma allo stesso tempo rendono l’esperienza di guida più confortevole e accattivante grazie alla presenza di numerose tecnologie aggiuntive.