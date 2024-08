Huawei ha sollevato il velo sul suo nuovo smartphone pieghevole a conchiglia. Si tratta del Nova Flip. L’ azienda ha rivelato in anteprima dettagli inediti attraverso immagini dal vivo e specifiche tecniche. Anche se il lancio ufficiale non è ancora avvenuto, il telefono sembra aver già catturato l’attenzione generale. Grazie alla sua estetica raffinata e alle caratteristiche assolutamente all’avanguardia. Esso si presenterà in cinque colorazioni differenti. Ovvero verde, bianco, nero, rosa e giallo, quest’ultimo potrebbe non essere disponibile al debutto. Le finiture del retro varieranno tra vetro e un materiale simil-ecopelle. Con la versione in vetro più sottile e leggera, e quella in ecopelle leggermente più spessa e pesante.

Specifiche tecniche e prestazioni del nuovo Huawei Nova Flip

Il Huawei Nova Flip si distingue per il suo display principale LTPO OLED pieghevole da 6,49 pollici. Il quale supporta un refresh rate fino a 120Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e reattiva. Il piccolo schermo esterno, invece, è un pannello OLED da 2,14 pollici con un refresh rate di 60Hz. All’interno, lo smartphone sarà equipaggiato con un chip della serie Kirin 9000. Per quanto riguarda il comparto fotografico, avrà una fotocamera principale posteriore da 50

MP con apertura f/1.9, abbinata a un sensore ultrawide da 8MP che funge anche da super macro per scatti ravvicinati. La camera interna, integrata nel display, sarà da 32MP. La batteria del dispositivo avrà una capacità di 4.400mAh e supporterà una ricarica rapida cablata da 66W. In termini di memoria, il Nova Flip offrirà 12GB di RAM. Oltre ad opzioni di archiviazione variabili tra 256GB, 512GB e 1TB. La presentazione ufficiale del dispositivo è prevista per l’8 agosto 2024, una data che potrebbe segnare il debutto di un vero e proprio gioiello sul mercato. Ovviamente tutto ciò non devono essere considerate come informazioni sicure al 100%. Per questo è sempre lecito attendere il lancio ufficiale. Anche se possiamo comunque stilare una panoramica generale.