Stanno aumentando le aziende che decidono di avvicinarsi al settore automotive. Un esempio emblematico è Xiaomi e il successo che sta riscontrando nel settore. A tal proposito, sembra che un’altra azienda cinese sia pronta a rilasciare la propria auto elettrica. Si tratta di Meizu che durante la ChinaJoy 2024 ha annunciato l’arrivo della sua prima vettura.

Al momento è stato rilasciato un nome provvisorio per l’auto: Meizu DreamCar MX. Non ci sono informazioni certe a riguardo. Sono stati diffusi alcuni render, ma quest’ultimi non evidenziano dettagli rivelanti.

Meizu pronta a lanciare sul mercato la sua prima vettura elettrica

Lo scopo dell’azienda è evidente: raggiungere il successo ottenuta da Xiaomi. Ma a differenza di quest’ultima Meizu è agevolata. L’azienda fa parte del Gruppo Geely. Ciò significa che avrà accesso a tecnologie avanzate fornite da quest’ultimo.

Come annunciato, al momento non ci sono molte informazioni sul nuovo modello. CarNewsChina ha evidenziato che le dimensioni della Maizu DreamCar MX potrebbero essere simili a quelle presentate dalla Lynk & Co Z10. Inoltre, è ipotizzabile che poggerà sulla piattaforma SEA. Tale informazione deriva dal fatto che si tratta di un’auto elettrica del Gruppo Geely. Sono tante, infatti, le vetture che montano la Sustainable Experience Architecture. Ad esempio, ci sono la Smart #1, la Volvo EX30 e la Zeekr X. Inoltre, è ipotizzabile che la nuova Meizu userà una piattaforma software Flyme Auto.

A completare, l’azienda ha realizzato una piattaforma di comunicazione interattiva, anch’essa denominata DreamCar MX. Quest’ultima permette agli utenti di scambiare idee. Il tutto partecipando al processo di progettazione della vettura. Ciò ha permesso loro di partecipare allo sviluppo stesso della nuova Meizu.

Si tratta di informazioni interessanti che rendono il progetto molto interessante. Il debutto della vettura è previsto per la fine dell’anno. Ciò significa che presto potrebbero essere diffuse maggiori informazioni ufficiali sul nuovo modello elettrico.