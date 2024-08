Apple iPhone 15 Pro CROLLA su Amazon: nuovo minimo storico

Apple iPhone 15 Pro rappresenta a tutti gli effetti lo smartphone più bilanciato e richiesto della line-up dell’azienda di Cupertino, un device che parte da un prezzo di listino elevato, ma che allo stesso tempo punta a convincere gli utenti proprio con prestazioni che vanno ben oltre le più rosee aspettative.

Come sempre abbiamo sottolineato in passato, nel momento in cui decidete di avvicinarvi all’acquisto di un nuovo prodotto Apple, dovete ricordare che la memoria interna non potrà in nessun modo essere incrementata con l’ausilio di microSD o similari, ciò sta a significare che il quantitativo scelto in fase d’acquisto resterà esattamente lo stesso per sempre. Ecco quindi che risulta essere fondamentale fare la scelta giusta, nel nostro caso vi proponiamo in offerta la versione da 256GB di memoria interna.

Apple iPhone 15 Pro: offerta da non credere solo oggi

La promozione attiva in questi giorni su Amazon vi permetterà di acquistare l’Apple iPhone 15 Pro a soli 1079 euro, un prezzo che a prima vista potrebbe apparire ancora elevato, ma che allo stesso tempo risulta essere bilanciato poiché prevede una riduzione del 21% rispetto al listino originario di 1369 euro. Lo potete trovare a questo link.

I punti di forza del nuovo dispositivo di casa Apple sono molteplici, si parte sicuramente dal design robusto e leggero che viene forgiato nel titanio, così da garantire una maggiore resistenza e robustezza sul lungo periodo. Il display viene definito da Apple “evoluto”, anche se difatti non si discosta troppo da quanto visto in passato, essendo un buonissimo Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, impreziosito dal solito refresh rate che può raggiungere fino a 120Hz (il tutto con l’artificio grafico della Dynamic Island, che va a migliorare l’esperienza complessiva).