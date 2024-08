KIA EV4: avvistato in Europa la futura elettrica del marchio

KIA sta intensificando la sua presenza nel mercato delle auto elettriche con un nuovo modello, la KIA EV4, il cui debutto dovrebbe avvenire tra circa due anni. Questo veicolo che ha destato molta curiosità è stato da poco avvistato durante una sessione di test sulle strade europee. Con il modello, che si prospetta essere alquanto singolare nel design e nella propulsione, il brand coreano potrebbe arrivare ad un livello superiore nella sua strategia di elettrificazione.

Le foto spia della KIA EV4 hanno cominciato a circolare online. Anche se il veicolo è ancora praticamente totalmente coperto, si notano comunque alcune somiglianze con il concept presentato nell’ottobre dello scorso anno. Il design del frontale sembra seguire le linee dei modelli EV5 ed EV9, con fari sottili e posizionati più in alto, dando all’auto un aspetto sofisticato e contemporaneo. Il lato posteriore pare richiamate invece lo stile della KIA EV6, con uno spoiler diviso in due parti.

Supposizioni per la nuova KIA EV4

Purtroppo per l’interno della KIA EV4 le immagini non permettono ancora di dare uno sguardo dettagliato all’abitacolo. Facendo supposizioni e basandosi sui recenti modelli del marchio, ci si può aspettare un design minimal e straricco di di tecnologia. L’azienda per il momento non ha rivelato dettagli specifici sulle motorizzazioni della EV4, lasciando spazio ad altre speculazioni. Si ipotizza che il modello possa condividere i powertrain con la EV3. Ciò significherebbe che l’auto avrebbe un motore da 150 kW poi abbinato a una batteria da 58,3 kWh o ad un’opzione più capiente e potente da ben 81,4 kWh.

Tale configurazione garantirebbe un equilibrio tra prestazioni e autonomia, rendendo la KIA EV4 un auto niente male tra le tante presenti sul mercato, portando una buona dose di competitività in campo. Con il suo lancio previsto per il 2025, nei prossimi mesi, con il proseguire dei test su strada, emergeranno sicuramente altri dettagli e noi terremo occhi e orecchie aperti. Chissà se il modello riuscirà ad avere lo stesso successo delle altre vetture elettriche e a portare in alto la KIA.