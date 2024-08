Con l’avanzare esplosivo e devastante della tecnologia, soprattutto negli ultimi anni, dispositivi che nei primi anni 2000 sono stati del tutto iconici, recentemente sono stati surclassati dai loro upgrade.

Un esempio molto importante, di cui discuteremo in questo articolo, è proprio quello delle cuffie con il filo, baluardo importante degli ultimi tempi, e che adesso sono sempre meno utilizzate, poiché rimpiazzate con cuffie e auricolari wireless.

La comodità di ascoltare musica in tutta tranquillità, senza doversi preoccupare del filo delle proprie cuffie, non è assolutamente messa in discussione. E così negli ultimi anni sono stati creati dei modelli davvero pazzeschi e sempre più improntati verso il comfort e la praticità.

Ad esempio, OnePlus, azienda famosa prevalentemente per lo sviluppo di smartphone davvero incredibili, ha recentemente deciso di rendere più grande il suo bacino, sviluppando altri prodotti, come appunto cuffie e auricolari wireless.

Tra i modelli più famosi e conosciuti dell’azienda, abbiamo sicuramente le OnePlus Buds, le Oneplus Buds Pro e le OnePlus Buds Z.

OnePlus: in arrivo il nuovo modello Buds Pro 3

Recentemente l’azienda cinese OnePlus ha sviluppato un nuovo modello di auricolari wireless: i Buds Pro 3, che verranno rilasciati a breve sul mercato.

L’azienda, come detto in precedenza, non è nuova nello sviluppo di questi pratici dispositivi, e il nuovo modello dovrebbe sancire ancora di più la stabilità del brand in questa fetta di mercato.

I dettagli e i rumors disponibili sui nuovi Buds Pro 3 lasciano presagire un upgrade rispetto ai modelli precedenti, soprattutto grazie all’incredibile collaborazione con Dynaudio, che influirà sicuramente sull’ottimizzazione del suono e sul miglioramento dei driver.

Per quanto riguarda il resto, i nuovi auricolari wireless di OnePlus dovrebbero presentare un’autonomia di circa 43 ore e un tempo di ricarica veramente molto rapido, che corrisponde a circa 10 minuti. Mentre per il design sarà molto fine ed elegante e saranno disponibili due colori. Per il momento non si conosce ancora la data ufficiale del lancio di questo incredibile dispositivo.