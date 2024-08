Iliad: 3 offerte disponibili, c'è ancora quella da 250 giga in 5G

La grande consapevolezza dei gestori che stanno attaccando in questo momento il mercato della telefonia mobile è sotto gli occhi di tutti. Rispetto ad un tempo è diventato più agevole scegliere il provider che fa al caso proprio. Ce ne sono talmente tanti che molto spesso infatti c’è l’imbarazzo della scelta, anche se quando entrano in campo colossi come TIM e Vodafone tutto diventa più difficile per gli altri. Questo non accade per Iliad che comunque riesce a tenere la barra dritta e a proseguire per la sua strada mettendo tutti sotto.

Oggi si discute in particolar modo di questo provider, proprio Iliad che ha lanciato nuove promo. Rispetto al mese scorso sono tornate le migliori offerte, quelle che infatti hanno fatto girare la testa anche a fine 2023 a diversi utenti. Contenuti in quantità tra minuti, messaggi e giga per Internet, prezzi molto bassi e una qualità da vendere: sono questi i capisaldi su cui il gestore fonda la sua attività promozionale di agosto. Di soluzioni ce ne sono tre, tutte vantaggiose ed incredibili visto che offrono il meglio.

Iliad distrugge sia Vodafone che TIM con le sue offerte, eccole qui

Iliad vuole continuare a battere la concorrenza e servono per farlo delle grandi offerte, esattamente come quelle attualmente disponibili. Tutto parte dalla Giga 120, una soluzione da 7,99 € al mese che con minuti e messaggi senza limiti verso tutti e 120 giga in 4G già garantisce il meglio.

A chiudere la situazione ci pensano la nuova Flash 200 con 200 giga in 5G a 9,99 € al mese e la Giga 250, che costa 11,99 € al mese ma con 250 giga in 5G.

Da non dimenticare che le offerte di Iliad che partono da 9,99 € al mese concedono l’accesso allo sconto sulla fibra ottica. Chi ha questo tipo di offerte mobili, può infatti pagare la fibra solo 19,99 € al mese invece che 24,99 €.