Threads cresce ancora: la piattaforma tocca i 200 milioni di utenti

L’avvento dei social ha scosso il mondo ormai diversi anni fa, fino a cambiarlo profondamente nelle sue abitudini. In realtà le abitudini che sono cambiate sono quelle degli utenti che ogni giorno si rapportano a queste piattaforme, che sono diventate davvero tante. Come se non bastassero quelle già disponibili, esattamente un anno fa è arrivata la nuova piattaforma Threads, la quale ha dichiarato apertamente guerra a Twitter, che oggi si chiama X.

Questa nuova applicazione di social networking è riuscita a raggiungere ottimi traguardi secondo quanto riportato. Esattamente pochi giorni fa Mark Zuckerberg riferiva che Threads a breve avrebbe raggiunto la soglia dei 200 milioni di utenti attivi ogni mese mese: è bastato un giorno affinché tutto ciò si verificasse.

Threads raggiunge i 200 milioni di utenti attivi

Ad oggi sono questi i numeri del social, il quale dunque supera nettamente il traguardo che fu annunciato il mese scorso di 175 milioni di utenti. Proprio in occasione del primo anno compiuto dalla nuova piattaforma di Meta, Zuckerberg ha annunciato che potrebbe essere proprio questa l’applicazione prossima al raggiungimento del miliardo di utenti. Queste le parole di Zuckerberg:

“Abbiamo lavorato su questa azienda per 20 anni e raramente si presenta l’occasione di far crescere un’app fino a raggiungere un miliardo di utenti. Naturalmente, c’è ancora molto da fare prima di arrivare a quel traguardo“.

Per raccogliere più guadagno da Threads sarà necessario che la piattaforma cresca ancora. Ovviamente uno dei punti fondamentali che hanno consentito a questo social di crescere riguarda i tanti problemi che stanno gravitando ormai da tempo intorno a X, che da quando è arrivato Elon Musk non si chiama più Twitter. La strategia adottata da Meta è stata fondamentale, in quanto il colosso ha permesso agli utenti di condividere automaticamente i post di Facebook ed Instagram in automatico anche su Threads. È proprio in questo modo che il numero di utenti è aumentato a dismisura.