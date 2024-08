Un nuovo aggiornamento sta per arrivare sulla versione Android di Google Maps. Quest’ultimo sembra puntare sulla semplicità, come annunciato dall’azienda durante l’evento Google I/O. il nuovo aggiornamento coinvolge la barra inferiore dell’applicazione che risulta essere molto più semplice e minimalista. Quali sono i cambiamenti in arrivo? La barra inferiore di Google Maps presenterà molte meno icone. Quest’ultime passano da cinque a tre.

Nuovo aggiornamento in arrivo su Google Maps

La nuova grafica è disponibile su Android. La versione è la 11.138. Sui dispositivi iOS invece non è ancora arrivata. Per i dispositivi Android, se la nuova interfaccia non è ancora visibile, bisogna riavviare l’app forzandone la chiusura. Per farlo, bisogna recarsi nelle “Impostazioni”. E poi selezionare “App”. Poi bisogna procedere cliccando su “Mostra tutte le app”. A questo punto basta cliccare su Maps e poi sulla sezione “Forza interruzione” e infine “Okay”. Dopo basterà riaprire Google Maps per visionare la nuova barra inferiore.

La differenza principale, come anticipato, riguarda il passaggio da cinque a tre icone. Inizialmente quest’ultime erano Esplora, Salvati, Novità, Vai e Pubblica. Con la nuova interfaccia, invece, saranno disponibili solo tre icone: Pubblica, Tu ed Esplora. Quest’ultima è rimasta invariata. Tu invece rappresenta la precedente Salvati che cambia nome mantenendo la stessa icona. Quest’ultima incorpora anche la funzione Vai.

E non è tutto. Google ha rimosso anche la barra di ricerca, prima presente in alto. Al suo posto in alto è posizionata l’icona per le notifiche e per i messaggi. Quest’ultimi prima si trovavano nella sezione denominata Novità.

L’idea di tale aggiornamento è quella di rendere Google Maps molto più semplice da usare. Inoltre, si tratta di un intervento studiato. L’azienda di Mountain View aveva notato che alcune delle sezioni, ora eliminate, non venivano particolarmente usate dagli utenti. Con la nuova barra semplificata, diventa più facile usare la piattaforma.