Google Maps continua a evolversi e, con il recente aggiornamento, introduce su Android Auto una delle funzioni più apprezzate di Waze. Ovvero la segnalazione di incidenti e pericoli. La nuova funzionalità è già disponibile da alcune settimane su Apple CarPlay. Essa consente agli utenti di segnalare in tempo reale incidenti stradali, autovelox, cantieri e altri pericoli direttamente dallo schermo della propria auto. Il lancio della funzionalità è partito dall’India e si espanderà gradualmente anche ad altre regioni. La sua aggiunta potrebbe spingere molte persone a preferire GoogleMaps a Waze. Il quale, secondo uno studio, è attualmente considerato uno dei peggiori navigatori sul mercato.

Le funzioni di Waze in Google Maps: cosa cambia per i clienti

L’introduzione del sistema di segnalazione su tutte le piattaforme rappresenta un ulteriore passo avanti per l’applicazione di navigazione di Google. Questa mossa potrebbe essere vista come un tentativo di integrare le migliori caratteristiche di Waze in Maps. Così da rendere la prima meno indispensabile per gli utenti. Ad ogni modo non ci sono ancora conferme ufficiali su una possibile fusione tra le due applicazioni. L’idea di unirle circola ormai da anni, ma finora non ha mai trovato riscontri concreti. Google sembra intenzionata a mantenere separate le due app, almeno per il momento. Continuando così a migliorare entrambe con nuove funzioni.

Per gli utilizzatori abituali di Waze, l’introduzione della segnalazione di incidenti e pericoli rappresenta una grande novità. Waze è da sempre conosciuta per le sue funzionalità di segnalazione dettagliata. Le quali consentono ai clienti di informare la comunità su vari eventi stradali. Dai semplici ostacoli agli incidenti gravi. Google Maps ha sempre offerto funzioni simili. Ma non ha mai raggiunto il livello di dettaglio e interattività della suddetta app. Ora, con l’ultimo aggiornamento, anche gli utenti di GoogleMaps su Android Auto possono usufruire di un sistema di segnalazione completo. Rendendo l’applicazione ancora più utile e versatile per la navigazione quotidiana.

Questo aggiornamento potrebbe cambiare le abitudini di molti. Da un lato alcuni potrebbero continuare a preferire Waze per la sua comunità attiva. Dall’altro Maps potrebbe guadagnare nuovi utenti grazie alla comodità di avere tutte le funzioni integrate in un’unica piattaforma.