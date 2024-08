Il lancio della Citroën e-C3, uno dei modelli più attesi di Stellantis per il 2024, sta subendo gravi ritardi. L’auto era infatti prevista inizialmente per il secondo trimestre dell’anno. Ma pare dovrà aspettare ulteriori mesi prima di arrivare ai clienti. Ciò a causa di problemi software emersi durante gli ultimi controlli di qualità. Un bug nel software di gestione del veicolo è stato identificato e necessita di correzioni approfondite prima che il modello possa entrare in produzione su larga scala. Questo imprevisto ritarderà l’inizio delle consegne a fine estate. Il rinvio è particolarmente problematico per Stellantis. La quale ha puntato molto sulla e-C3 per espandere la propria presenza nel mercato dei veicoli elettrici. Oltre che per contrastare la crescente concorrenza dei produttori cinesi.

Citroen e Peugeot e-3008: ritardi nella distribuzione

I problemi di produzione non si limitano però solo alla Citroën e-C3. Anche la Peugeot e-3008 ha subito ritardi importanti. Si tratta di un altro modello elettrico di grande rilevanza. La produzione del SUV è stata infatti ostacolata da difficoltà legate a componenti del motore elettrico. Tali problemi hanno comportato uno slittamento delle prime consegne, che inizialmente erano previste per febbraio. Attualmente, le prime unità sono state consegnate in Francia solo a marzo. Mentre in altri mercati europei sono arrivate a partire da giugno. Stellantis ha spiegato che i ritardi sono causati da difficoltà nella catena di approvvigionamento. Con particolari problemi legati alla disponibilità di componenti critici. Il sito produttivo di Sochaux, che realizza la e-3008, è ancora in fase di adattamento. Ma sembra non raggiungerà i livelli produttivi ottimali ancora per alcune settimane. Tutto ciò evidenzia le sfide di un settore in rapida evoluzione. In cui la complessità tecnologica e le difficoltà nella catena di fornitura stanno influenzando negativamente i tempi di produzione e consegna. Stellantis dovrà così affrontare questi ostacoli per mantenere la competitività in un mercato sempre più agguerrito e dominato da nuove tecnologie.