AMD, in questi giorni, ha annunciato un rinvio del lancio della sua attesissima serie di processori Ryzen 9000. La quale inizialmente era prevista per la fine di luglio. La decisione è stata espressa ufficialmente tramite un comunicato stampa. Essa sembra essere dovuta a problemi di qualità riscontrati durante le fasi finali di controllo dei chip. L’azienda ha così scelto di posticipare il rilascio. In modo da assicurarsi che i nuovi processori rispettino i suoi elevati standard di prestazioni e affidabilità. Dopo aver ricevuto i rapporti dai distributori, AMD ha scoperto che alcune delle unità inviate non soddisfacevano i requisiti previsti. È stato così deciso di ritirare tutti i lotti già spediti. Proprio per evitare che questi difetti potessero compromettere l’esperienza degli utenti e ridurre la reputazione del brand.

AMD: conseguenze e prospettive future

Questa decisione comporterà un ritardo nella disponibilità dei nuovi processori. I modelli Ryzen 5 e Ryzen7 saranno ora disponibili a partire dall’8 agosto. Mentre i processori di fascia più alta Ryzen9 sono previsti per il 15 dello stesso mese. Jack Huynh, Senior Vice President di AMD Computing and Graphics, ha espresso soddisfazione per l’entusiasmo generato attorno alla nuova serie. Ma ha anche sottolineato la necessità di garantire che ogni prodotto rispetti gli standard di qualità aziendali. In una dichiarazione rilasciata al portale Tom’s Hardware USA, Huynh ha spiegato che, a seguito dei controlli finali, sono emerse alcune incongruenze nelle unità prodotte. Pertanto, la società sta collaborando con i propri partner per sostituire i processori non conformi con nuove unità più performanti. Questo intervento è volto a prevenire possibili problematiche sul mercato. Oltre che a mantenere la fiducia dei clienti nei prodotti AMD.

La scelta di posticipare il lancio dimostra l’impegno dell’azienda nel garantire che ogni prodotto mantenga alti standard. A chi i clienti sono sempre stati abituati. La società vuole quindi evitare situazioni che potrebbero portare a polemiche o a un aumento dei ritorni di prodotti difettosi. Il rinvio, anche se può deludere alcuni utenti in attesa, è visto come una misura precauzionale. Un’ azione che potremmo definire persino necessaria per assicurare la massima soddisfazione del pubblico e il successo commerciale della serie Ryzen 9000.