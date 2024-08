Cupra Leon: restyling completo con nuovi motori

Cupra amplia ancor di più l’offerta di motorizzazioni per il suo eccezionale modello: la Leon. Queste ultime, infatti, si affiancano alle versioni già esistenti, rendendo la Cupra Leon ancora più versatile e competitiva. I prezzi partono da 33.450 euro per la versione base con motore 1.5 TSI da 150 CV, mentre la gamma si estendono fino a 59.700 euro per la versione Sportstourer VZ Extreme con il potentissimo motore 2.0 TSI 4Drive DSG da ben 333 CV.

Inizialmente, la nuova Cupra Leon era stata lanciata sul mercato italiano con poche opzioni. Quali? La 1.5 Hybrid 150 CV DSG e la 2.0 TDI 150 CV DSG. Successivamente, era stata introdotta anche la Leon e-Hybrid DSG con un powertrain ibrido Plug-in da 200 kW equivalenti 272 CV. L’idea era quella di dare una soluzione a chi cercava prestazioni elevate e attenzione all’ambiente ma non voleva stravolere le proprie abitudini. Ora, con l’arrivo di nuovi propulsori, la gamma della Cupra Leon va a completarsi, ampliandosi e adattandosi a qualsiasi possa essere l’esigenza di un futuro compratore.

Motori nuovi per la rombante Cupra

Le nuove opzioni comprendono un favoloso motore 1.5 TSI da 150 CV. Esso è disponibile sia per la Cupra Leon che per la versione station wagon Sportstourer. Per chi desidera un’opzione ibrida c’è invece il nuovo 1.5 e-HYBRID DSG da 204 CV. Con questo si ha una combinazione equilibrata perfetta di potenza ed efficienza e un’autonomia in modalità elettrica compresa tra 125 e 133 km.

Amate le alte prestazioni? In questo caso la Cupra ha introdotto per voi due nuovi motori 2.0 TSI. La Cupra Leon VZ ora può contare su un motore 2.0 TSI DSG da 300 CV, capace di raggiungere i 250 km/h. Ancora più potente è la versione VZ Extreme, disponibile esclusivamente per la Sportstourer. Essa ha invece un 2.0 TSI 4Drive DSG da 333 CV ed è dotata del sistema Torque Splitter, che assicura una ripartizione perfetta della coppia per una guida eccezionale. Grazie a queste aggiunte, l’azienda dimostra di nuovo la sua capacità di combinare performance, efficienza e design innovativo, rendendo la Leon una scelta ancor interessantissima per sempre più clienti.