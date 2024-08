La lotta alla pirateria è un argomento scottante. Ciò soprattutto negli ultimi anni. Sono diverse le aziende impegnate per rimuovere i contenuti che non rispettano i regolamenti vigenti. A tal proposito, Apple è intervenuta sul suo App Store rimuovendo un’applicazione illegale. Quest’ultima forniva in streaming una serie di contenuti protetti da copyright. La descrizione dell’app e la sua denominazione erano riuscite ad evadere i controlli di Apple.

Apple combatte la pirateria ed elimina app illegali

All’apparenza l’applicazione sembrava una collezione di carte digitali, denominata “Collect Cards”. Dopo averla installata, gli utenti potevano accedere gratuitamente a contenuti streaming provenienti da piattaforme come Prime Video, Netflix e Disney+.

L’app ha agito inosservata per molto tempo e addirittura è stata introdotta nella top ten delle app gratuite. Nello store brasiliano era arrivata anche al secondo posto. L’app era disponibile in moltissimi Paesi e in ognuno di questi aveva raggiunto risultati importanti.

Il team di revisione di Apple ha lavorato duro per rendere l’App Store sicuro e provo di app illegali. Collect Cards non è la prima app pirata che riesce a superare i controlli. Eppure, l’impegno di 500 esperti porta avanti la lotta alla pirateria nell’ecosistema di Cupertino per tutelare i diritti d’autore e tutti gli utenti.

Inoltre, gli esperti visionano ogni settimana più di 100.000 app. Dunque, è evidente che la maggior parte delle app risultano sicure. Eppure, ci possono essere delle eccezioni. Al momento, Apple non ha ancora commentato quanto accaduto. Tale silenzio non ha però impedito all’azienda di Cupertino di intervenire. Al momento, infatti, l’applicazione sembra essere stata rimossa da tutti i suoi store. L’intervento repentino è la prova di come Apple sia attenta alla sicurezza di tutti i suoi utenti e dei produttori di app. La pirateria continua a diffondersi, ma eventi di tal tipo evidenziano l’impegno delle aziende contro questo particolare fenomeno.