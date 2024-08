Fusione nucleare, superato il limite di Greenwald di 10 volte: grossi passi avanti

Quante volte si è sentito parlare della fusione nucleare? Sono diversi gli utenti che attendono novità secondo quanto riguarda questa situazione, la quale potrebbe dare tante nuove opportunità all’umanità. Per chi non lo sapesse infatti la fusione nucleare produce praticamente il procedimento che le stelle utilizzano per creare luce e calore. Siccome sulla terra non c’è a disposizione la forza gravitazionale è necessario stabilizzare la reazione per un tot di tempo utile a produrre delle energia.

Proprio durante le ultime ore è arrivata la notizia di un nuovo passo che è stato mosso dalla ricerca proprio per quanto riguarda la fusione nucleare.

Stando a quanto riportato infatti alcuni scienziati del Wisconsin sono riusciti in una vera e propria impresa, ossia il superamento di 10 volte del limite di Greenwald. Quello che fino a qualche giorno fa era il tetto massimo per quanto concerne la densità di plasma rappresentava un vero ostacolo. I Tokamak, che non sono altro che reattori a confinamento magnetico, vedevano proprio nel limite di Greenwald un grande impedimento.

Fusione nucleare, si va avanti con gli esperimenti: superato il limite di Greenwald

All’interno dei reattori nucleari Tokamak si crea il plasma ad altissima temperatura, si parla di centinaia di milioni di gradi. Lo scopo di questi reattori è quello di contenere il plasma che viene generato, il tutto usando un sistema fatto di campi magnetici. Composto da idrogeno, il plasma in questione va dunque isolato dalle pareti del reattore per evitare che si raffreddi consentendo così delle reazioni di fusione nucleare.

Quello che avviene all’interno del sole dunque verrebbe riprodotto sulla terra, generando energia pulita sicura e senza limiti. Dopo aver superato questo limite ora gli scienziati possono tranquillamente aumentare l’efficienza dei reattori, per cui la ricerca prosegue fortemente. La fusione nucleare dunque potrebbe portare a tante novità per l’umanità, ma almeno per ora sembra presto.