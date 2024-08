Per anni gli utenti hanno lamentato la presenza della pubblicità su Skype. Un fattore che aveva portato molto malcontento tra i fruitori della piattaforma. Ora sembra che Microsoft abbia deciso di porre rimedio a tale condizione. Con un annuncio ufficiale Skype ha annunciato che presto la pubblicità verrà completamente eliminata dalla piattaforma.

Oltre a tale opzione, particolarmente attesa, sono diverse le novità in arrivo nella versione insider 8.125.76.201. Il nuovo aggiornamento promette una serie di interventi che mirano a rendere Skype più accessibile ed intuitivo.

Skype cambia con il nuovo aggiornamento

Le principali novità in arrivo sulla piattaforma riguardano l’introduzione dell’intelligenza artificiale. Nello specifico, ci saranno nuove funzioni che interverranno per migliorare la generazione delle immagini. Tale intervento è solo l’inizio.

L’aggiornamento introduce un nuovo pulsante “Indietro”. Quest’ultimo è stato ideato per la pagina delle idee. Quest’ultimo permette di navigare sulla piattaforma in modo più semplice. Anche il menù è stato ottimizzato. In tal modo gli utenti potranno accedere alle funzioni attraverso un approccio contestuale del messaggio inoltrato.

Come anticipato, le immagini vengono create in modo più semplice grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale. A tal proposito, gli utenti hanno la possibilità di accedere con più facilità alla sezione che permette di creare immagini AI. Per farlo basta affidarsi alla barra presente in alto. In alternativa, è possibile accedere dalla finestra presente all’interno delle stesse chat.

Sempre in relazione alle immagini, è possibile espanderle con un semplice clic. In tal modo è più facile visualizzare le nuove creazioni senza rovinarne la visione. Infine, è stata introdotta una nuova interfaccia che non solo risulta essere più accattivante, ma anche più intuitiva per ideare nuove immagini AI.

A completare l’aggiornamento stanno per essere introdotte una serie di correzioni. Microsoft ha deciso di intervenite per correggere diversi bug che si erano presentati su Skype. Quest’ultimi causavano problemi nell’invio dei file multimediali. Inoltre, sui dispositivi iOS si erano riscontrate problematiche nella ricezione delle chiamate.