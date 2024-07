WhatsApp sta preparando due importanti aggiornamenti per i suoi utenti, che sono attualmente visibili nella versione beta dell’app per Android. Queste novità, segnalate da WABetaInfo, una fonte esperta nel monitoraggio degli sviluppi per l’app di messaggistica, potrebbero presto essere disponibili anche nella versione ufficiale.

I due aggiornamenti con AI

La prima grande novità riguarda la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale. Con l’aggiornamento della versione beta contrassegnato dal numero 2.24.14.13, WhatsApp sta integrando una funzione che permette agli utenti di creare immagini artificiali di sé stessi. Gli utenti dovranno fornire alcune loro fotografie reali al modello generativo di Meta AI integrato nell’app. Una volta caricate le foto, sarà possibile richiedere la generazione di nuove immagini artificiali di sé stessi digitando il comando “imagine me” nella conversazione con il chatbot di Meta AI. Inoltre, sarà possibile usare il comando “@Meta AI imagine me” anche in altre chat per accedere alla stessa funzione. La gestione della funzione è totalmente nelle mani degli utenti, che potranno cancellare le immagini fornite in qualsiasi momento tramite le impostazioni di Meta AI. È importante notare che questa funzione non è attiva per impostazione predefinita e deve essere abilitata manualmente, con la possibilità di disattivarla quando si desidera.

Il secondo aggiornamento, presente nella versione beta 2.24.14.7, introduce la possibilità di scegliere tra diversi modelli di intelligenza artificiale Llama per le interazioni all’interno dell’app. Questo aggiornamento offre agli utenti l’opzione di selezionare il modello Llama 3-70B per rispondere a richieste semplici e rapide, oppure il modello avanzato Llama 3-405B per esigenze più complesse. È interessante notare che il modello Llama 3-405B sarà disponibile solo per un numero limitato di richieste ogni settimana. Una volta raggiunto il limite, l’utente sarà automaticamente trasferito al modello predefinito per continuare la conversazione.

WhatsApp e la personalizzazione

Queste innovazioni non solo ampliano le possibilità offerte da WhatsApp, ma introducono anche nuove modalità di interazione tramite intelligenza artificiale, migliorando l’esperienza dell’utente e offrendo strumenti di personalizzazione avanzati. Con queste funzionalità, WhatsApp dimostra un continuo impegno nell’integrare tecnologie all’avanguardia per migliorare le interazioni quotidiane.