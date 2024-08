Realme 12 può essere considerato come uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, rappresentante la perfetta occasione su cui gli utenti possono pensare di far affidamento, nell’idea comunque di poter accedere ad un device che garantisca discrete prestazioni generali.

La promozione viene applicata sulla variante che prevede, prima di tutto, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, sempre con processore Qualcomm Snapdragon 685 ad ottime prestazioni, capace comunque di garantire un accesso rapido a tutte le principali funzionalità a cui gli utenti potrebbero voler addurre. Il display è un AMOLED da 6,85 pollici, con risoluzione FullHD e refresh rate che raggiunge addirittura i 120Hz, una rarità per la sua fascia di prezzo.

Realme 12: che offerta assurda su Amazon

Il prezzo di vendita di Realme 12 non potrebbe assolutamente essere migliore, a tutti gli effetti l’utente si ritrova a poter risparmiare circa 60 euro sul listino originario, data la presenza di una importante riduzione del 24% sul prezzo di partenza di 249 euro. Coloro che vogliono acquistarlo, infatti, potranno investire solamente 189 euro, ricordando sempre che metteranno le mani su un device no brand con alle spalle la solita garanzia della durata di 24 mesi. Collegatevi qui per effettuare l’ordine.

Le prestazioni di questo prodotto non sono solamente legate all’ottimo SoC integrato, ma anche ad un comparto fotografico di tutto rispetto, capitanato dal sensore Sony LYT-600, che presenta anche stabilizzatore ottico integrato, garantendo a tutti gli effetti la possibilità di registrare ottimi video camminando. In ultimo vi parliamo della batteria, un componente da 5000mAh che vuole sicuramente dire la sua, riuscendo a garantire ore di utilizzo continuativo, senza vincoli o limitazioni particolari da segnalare. Per maggiori informazioni consigliamo di collegarsi al link inserito poco sopra, dove troverete la possibilità di acquistarlo.