Uno dei più grandi problemi che ha afflitto e sta affliggendo tuttora alcune linee di produzione di Stellantis è costituito dalla questione legata gli airbag Takata, quelli montati nello specifico sulle linee Citroen C3 e DS3, questi airbag infatti soffrono di una problematica legata al propellente presente per gonfiare il pallone di protezione, il contenitore e di conseguenza il gas presente tendono a degradarsi se esposti a climi caldi e umidi, cosa che porta al mancato scoppio dell’airbag in caso di impatto.

Ovviamente non appena il problema è stato riconosciuto e reso noto Stellantis ha avviato una campagna di richiamo di tutte le vetture che montano questa tipologia di airbag per procedere alla riparazione avvisandone i proprietari, questa campagna però non sta procedendo come dovuto, il richiamo delle auto sta andando a rilento e anche il loro avvicendarsi ai centri di riparazione, ecco dunque perchè Stellantis ha pensato bene di applicare una soluzione complementare, ha avviato, al momento solo in Francia, una campagna di riparazione a domicilio.

Campagna di sostituzione

Le vetture coinvolte in totale sono circa 600.000, tra C3 e DS3 commercializzate tra Europa e Nord Africa, il servizio però è stato avviato solo in Francia che accusa la situazione decisamente più critica, sono 246 mila le vetture acquistate dai francesi coinvolte in questo problema, attualmente solo 67.000 veicoli sono stati riparati, 120.000 clienti devono ancora essere contattati e i restanti non hanno risposto alle sollecitazioni dell’azienda.

Non rimane che attendere l’evoluzione della situazione, Stellantis ha anche messo a disposizione circa 35.000 vetture sostitutive, a quanto pare l’azienda vuole assolutamente fare tutto il necessario per risolvere il problema e probabilmente anche per non avere conseguenze legali di nessun tipo, di conseguenza se avete anche voi una vetture tra quelle indicate procedete alla sostituzione dell’airbag ovviamente per tutelare la vostra sicurezza e la vostra vita.