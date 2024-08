Una vera e propria offerta assurda vi attende oggi su Amazon, avete l’occasione di acquistare il Garmin Forerunner 55 ad un prezzo estremamente conveniente, pronto ad accompagnarvi in tutti i vostri allenamenti quotidiani, elevando di molto le prestazioni.

Il prodotto viene definito dalla stessa Garmin ideale per la corsa, commercializzato con un cinturino realizzato interamente in silicone, ha un vetro rinforzato chimicamente, con cassa da 42 x 42 x 11,6 millimetri, ed adatto per polsi che hanno una circonferenza tra 126 e 203 millimetri. Il suo peso, nel complesso, lo possiamo perfettamente ritenere adeguato, infatti si ferma a soli 37 grammi.

Garmin Forerunner 55: il prezzo è imperdibile

Il prezzo di vendita, come potete tranquillamente leggere anche sul sito ufficiale di Garmin, è di 199 euro, ma approfittando della fantastica promozione applicata in modo completamente automatico da Amazon, la spesa viene ridotta del 35%, così ad arrivare a dover investire solamente 129 euro per il suo acquisto. Collegatevi subito qui.

Il display è da 1,04 pollici (precisamente 26,3 millimetri di diagonale), con una risoluzione 208 x 208 pixel, trattasi di un pannello a colori che non va ad inficiare troppo l’autonomia complessiva, essendo un prodotto che può tranquillamente funzionare fino a 2 settimane in modalità smartwatch e fino a 20 ore in modalità GPS. Avete capito bene, all’interno dello stesso dispositivo possiamo trovare il chip GPS, che permetterà così di tracciare tutte le attività senza l’ausilio diretto di uno smartphone, grazie anche alla presenza di una memoria interna minima, da 32MB.

Non mancano chiaramente all’appello tutte le principali funzionalità a cui possono addurre la maggior parte dei consumatori, ricordando ad ogni modo che stiamo parlando di un dispositivo prima di tutto pensato per un utilizzo per la corsa, quindi in parte limitato sotto altri punti di vista.