iPhone SE 4: Apple annuncia novità riguardo i suoi display

Una delle principali innovazioni riguarda proprio quest’ultimo. Secondo alcune indiscrezioni sembra che Apple abbia deciso quale sarà il produttore dei nuovi display OLED riservati agli iPhone SE 4.

Dettagli interessanti emersi sul nuovo iPhone SE 4

Può essere interessante considerare che i nuovi display OLED per i nuovi dispositivi potrebbero costare meno rispetto a quelli della serie 15. Tale scenario è possibile poiché per produrli vengono utilizzati componenti usati per gli iPhone13 e 14.

Le informazioni sono state pubblicate da TheElec. Nello specifico la testata coreana ha evidenziato quali sono stati i concorrenti che hanno cercato di aggiudicarsi il ruolo di produttore per i pannelli OLED dei nuovi iPhone SE 4. A spuntarla, sarebbe stata BOE. Ma non è tutto. Infatti, sembra che Apple abbia deciso di coinvolgere nel processo anche LG Display come fornitore secondario.

La notizia potrebbe non sorprendere. D’altronde, BOE ha già collaborato con Apple. Nello specifico, le due aziende avevano lavorato insieme per la fornitura di display LCD. Quest’ultimi erano indirizzati ai dispositivi appartenenti alle generazioni precedenti all’iPhone SE. Dunque, il nuovo accordo porterà ad una continuità nella collaborazione tra le due aziende. La decisione di inserire anche LG nel processo potrebbe rappresentare una strategia mirata di Apple. L’azienda di Cupertino, infatti, potrebbe vedere la presenza di una seconda società come una soluzione di backup. Tale scelta ha senso se si considera che BOE ha avuto alcuni problemi quando si parla della resa dei suoi pannelli OLED. La presenza di LG potrebbe, invece, tutelare la riuscita dei nuovi dispositivi iPhone SE 4.