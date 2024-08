Iliad, ad agosto cambiano le offerte: ecco la Flash 200 e la nuova Giga 250

Con le offerte migliori che potevano girare in questo momento, non poteva essere lasciato fuori il nome di tre aziende: Vodafone, Iliad e TIM. Sono infatti questi tre colossi a contendersi il primo posto in classifica, occupando di diritto il podio senza problemi. Tutte e tre le compagini sono riuscite a mettere su delle opportunità strapiene di contenuti, peraltro con prezzi molto più accessibili rispetto ai soliti.

I gestori virtuali non possono fare nulla: le offerte in questione hanno prezzi talmente bassi e contenuti talmente vantaggiosi da non mostrare punti deboli. Spicca il lancio della nuova offerta in casa Iliad ma anche la volontà di conservare le sue promo più interessanti come ad esempio la Flash 250 che diventa ufficialmente la nuova Giga 250.

Iliad e le sue offerte migliori

Ecco la Giga 250. Quella che fino a pochi giorni fa si chiamava Flash 250 e che il gestore aveva lanciato per celebrare il suo sesto anno di attività in Italia, è diventata un’offerta in pianta stabile. Al suo interno non mancano minuti e messaggi illimitati verso tutte le numerazioni e ben 250 giga in 5G per un prezzo di 11,99 € mensili.

Seguono altre due offerte che gli utenti possono avere adesso, ovvero la Giga 120, che offre gli stessi minuti e messaggi ma con 120 giga in 4G per 7,99 € al mese per sempre, e la nuova Flash 200 che con 9,99 € al mese per sempre garantisce 200 giga in 5G con minuti e messaggi illimitati. Non bisogna dimenticare un dettaglio molto importante: Iliad permette agli utenti che scelgono un’offerta da almeno 9,99 € al mese di avere uno sconto sulla fibra. L’abbonamento domestico infatti costa solo 19,99 € al mese invece che 24,99 € per chi ha un’offerta mobile a partire dal prezzo citato in alto. A differenza degli altri due gestori, Iliad non restringe il campo agli utenti: le sue offerte possono essere scelte da tutti.