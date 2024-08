Uno degli operatori telefonici più apprezzati sul territorio italiano è sicuramente Iliad. Fin dal suo arrivo, infatti, questo operatore ha proposto agli utenti una valanga di offerte estremamente convenienti e che non hanno subito variazione di prezzo nel tempo. Queste offerte di rete mobile sono disponibili non solo per tutti i nuovi clienti dell’operatore, ma anche per chi è già cliente dell’operatore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad, tante offerte di rete mobile favolose anche per chi è già cliente

L’operatore telefonico Iliad propone spesso tante super offerte di rete mobile e queste sono attivabili anche da chi è già cliente dell’operatore. Si tratta di offerte come sempre eccezionali e caratterizzate dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Una delle offerte più a basso costo proposta dall’operatore è senz’altro Iliad Voce. Questa offerta, infatti, include ogni mese fino a 20 MB di traffico dati per navigare con connettività 4G e 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Un’altra delle super offerte proposte dall’operatore è poi Iliad Giga 120. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a ben 120 GB di traffico dati validi sempre per navigare con connettività 4G e 4G+. Nel bundle dell’offerta rimangono poi sempre disponibili minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. Il costo da sostenere in questo caso sarà pari a 7,99 euro al mese.

Per chi ha invece bisogno di una maggiore quantità di traffico dati per navigare, c’è poi disponibile l’offerta mobile denominata Iliad Giga 180. Quest’ultima, come suggerisce il nome, arriva ad includere ogni mese fino ad addirittura 180 GB di traffico dati, utilizzabili questa volta per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Per chi volesse attivare questa offerta, è previsto un costo di 9,99 euro al mese.