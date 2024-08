Uno degli operatori maggiormente apprezzati nel panorama telefonico italiano e senza alcun dubbio, quello tinte viola che porta il nome di o mobile, quest’operatore virtuale vanta ormai un’esperienza pluriennale costellata di tantissime promozioni che hanno conquistato la fiducia degli utenti che ora godono di servizi decisamente ben funzionanti ai quali essere fedeli ogni anno.

Ovviamente l’operatore attinte viola ha come obiettivo quello di mantenere la propria quota di mercato sempre ai massimi livelli in modo da massimizzare gli introiti per la propria azienda, per fare ciò come tutti il provider telefonico mette a disposizione tantissime promozioni tra le quali un utente può scegliere quella più congeniale alle proprie esigenze, cosa ovviamente apprezzata dalla community che si ritrova un ampio range all’interno del quale decidere.

Prevedibilmente per l’arrivo del periodo estivo e in particolare di Agosto l’operatore ha deciso di piazzare il colpo mettendo la ciliegina sulla torta all’interno del proprio catalogo di offerte, stiamo parlando di una promo che offre tantissimi giga ad un costo decisamente conveniente.

Ho mobile offre tantissimi giga

la promo di cui vi parliamo oggi ha il titolo Ho200GB, Quest’ultima come intuibile dal nome garantisce a chi la sottoscrive 200 GB di traffico dati con la navigazione 5G pre attivata di default, minuti ed SMS illimitati verso tutti alla modica cifra di 9,99 € al mese, un costo decisamente competitivo dal momento che così tanti giga difficilmente si trovano meno di 10 € sul mercato.

Il costo di attivazione della promo è completamente gratuito e potrete attivarla sia importa sia sottoscrivendo un nuovo numero di telefono, se siete interessati procedete dal momento che l’operatore potrebbe disattivare questa possibilità da un momento all’altro.

Indubbiamente si tratta al momento di una delle offerte più competitive sul mercato, dal momento che garantisce oltre che le caratteristiche già descritte anche tutti i servizi che normalmente o mobile mette a disposizione degli utenti insieme ai propri numeri di telefono.