WhatsApp sta per introdurre una nuova funzione che promette di semplificare la nostra esperienza di messaggistica. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, nella versione beta 2.24.16.7 per Android, gli utenti potranno presto reagire ai messaggi con un doppio tap. Questa novità mira a rendere la comunicazione più veloce e immediata, eliminando il passaggio attuale che richiede di aprire un menu per scegliere una reazione.

La nuova funzione del doppio tap

La nuova funzione, che si preannuncia come una ventata di freschezza, permetterà di esprimere una reazione a un messaggio semplicemente toccandolo due volte. Al momento, la reazione predefinita sarà un cuore, ma è facile immaginare che presto potrebbero essere aggiunte altre opzioni. Per ora, se si desidera usare un’emoji diversa, sarà necessario aprire la barra delle reazioni come si fa attualmente.

Un aspetto interessante, ma potenzialmente problematico, è che nella beta attuale non c’è l’opzione per disabilitare il doppio tap. Questo potrebbe portare a reazioni accidentali se non si fa attenzione, e molti utenti potrebbero trovare fastidioso il rischio di inviare senza volerlo un cuore a messaggi non pertinenti. Ma non temete, è probabile che in futuro venga introdotto un interruttore per disabilitare questa funzione, una modifica che potrebbe risolvere il problema delle reazioni indesiderate.

Inoltre, WhatsApp sta lavorando su un’altra novità per gli utenti iOS: un sistema di scambio file simile ad AirDrop. Su Android, la piattaforma rileverà automaticamente i dispositivi vicini grazie a Nearby Share, mentre su iPhone sarà necessario scansionare un codice QR per avviare la condivisione. Questo nuovo sistema dovrebbe semplificare il trasferimento di file tra dispositivi senza troppi fronzoli.

Il nuovo record di WhatsApp negli Stati Uniti

Nel frattempo, WhatsApp ha raggiunto un traguardo significativo negli Stati Uniti, superando i 100 milioni di utenti attivi mensilmente. Questo risultato sottolinea quanto la piattaforma sia diventata essenziale per la comunicazione quotidiana di milioni di persone.