Very Mobile, operatore mobile virtuale del gruppo CK Hutchinson Holding Ltd, ha esteso al 3 giugno la scadenza delle offerte Very Esclusiva 4,99 Promo Flash! e Very Esclusiva 4,99 Promo Flash! XL. Queste promozioni offrono rispettivamente 100 Giga e 150 Giga di traffico dati mensile, con modalità di pagamento differenti: la prima con addebito su credito residuo e la seconda tramite ricarica automatica.

Very Mobile e le sue imperdibili promozioni

Entrambe le promozioni includono minuti illimitati verso numeri di rete fissa e mobile nazionali e SMS illimitati. La velocità di navigazione in 4G raggiunge fino a 30 Mbps in download, con 4,6 Giga disponibili in roaming nell’Unione Europea. Inoltre, sia l’attivazione della SIM che la spedizione sono gratuite, con la possibilità di richiedere una eSIM al posto della scheda fisica. Dallo scorso 6 dicembre, l’identificazione necessaria per attivare la SIM può essere effettuata anche tramite SPID, oltre alla consueta videoidentificazione.

Per aderire a queste offerte, è necessario richiedere la portabilità del numero da operatori specifici, tra cui Iliad, Fastweb, Poste Mobile e altri MVNO. Very Mobile si appoggia alla rete di WindTre, che sarà interessata dallo spegnimento progressivo del 3G a partire dal 7 giugno. Questo spegnimento avverrà in due fasi e sarà completato entro dicembre del prossimo anno.

Nella prima fase, il servizio 3G sarà ancora disponibile su tutto il territorio nazionale sulla banda 900 MHz, insieme al servizio 2G, assicurando la continuità del servizio per gli utenti con dispositivi che supportano solo 3G e 2G su questa banda. In seguito, la seconda fase vedrà la dismissione progressiva del servizio 3G anche sulla banda 900 MHz, con tempistiche che verranno comunicate nei prossimi mesi.

Durante la prima fase, i dispositivi che supportano 3G su banda 900 MHz funzioneranno normalmente. Quelli che supportano 3G solo su banda 2100 MHz vedranno una riduzione della velocità di trasferimento dati, poiché verranno reindirizzati sulla rete 2G. I dispositivi che non supportano né 4G, né 3G, né 2G su banda 900 MHz non potranno effettuare traffico dati, voce e SMS.