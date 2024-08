Microsoft è prossima a inaugurare il suo attesissimo Xbox Mobile Store per dispositivi Android e iOS. Un evento che segna un’importante svolta nel mondo dei giochi mobili. La recente apparizione di una pagina web dedicata al nuovo store ha riacceso l’attenzione degli appassionati. Questa ringrazia gli utenti per essersi iscritti al programma Xbox Insider e indica che l’accesso sarà disponibile a breve. Con meno di 48 ore rimaste a luglio, Microsoft sembra destinata a mantenere la promessa fatta circa due mesi e mezzo fa di un lancio entro questo mese.

Xbox Mobile Store: un nuovo capitolo per il Gaming

Il nuovo Xbox MobileStore rappresenta una mossa strategica per Microsoft. L’ azienda infatti punta a consentire agli utenti di acquistare e giocare senza dover passare per il Play Store di Google o l’AppStore di Apple. Questo approccio potrebbe portare a prezzi più competitivi per gli acquisti in-app. Poiché non saranno soggetti alle commissioni trattenute dai due colossi sopracitati. Al momento del lancio, il catalogo comprenderà almeno due titoli di grande rilievo. Ovvero Minecraft e Candy Crush. Ulteriori giochi di terze parti saranno aggiunti poi in un secondo momento. Resta da vedere se l’accesso iniziale sarà limitato ai soli membri del programma Insider, come sembra indicare la pagina web.

Il debutto dell’Xbox Mobile Store segna così un passo importante per Microsoft. Ma potrebbe anche avere implicazioni rilevanti per l’intero mercato del gaming mobile. Con un’interfaccia interamente basata sul web, lo store offrirà un’alternativa alle piattaforme di Google e Apple. Tanto da tentare di modificare l’equilibrio del potere nel settore. Questa mossa segue la chiusura del negozio digitale Xbox 360, avvenuta il 29 luglio. Cosa che suggerisce una riorganizzazione delle risorse e delle strategie di Microsoft.

La scelta di lanciare uno store web-based consente alla società di aggirare le restrizioni e le commissioni imposte dai marketplace delle app tradizionali. Così da aprire nuove possibilità per sviluppatori e giocatori.