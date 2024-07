Se state pensando di cambiare operatore telefonico e siete indecisi su quale scegliere, Kena Mobile potrebbe rivelarsi una scelta vantaggiosa grazie alle sue promozioni particolarmente allettanti. Questo operatore telefonico virtuale si avvale della rete di TIM, garantendo così servizi di alta qualità a prezzi competitivi.

Kena Mobile e le sue incredibili offerte

Attualmente, Kena Mobile propone offerte che vanno oltre i tradizionali pacchetti di minuti illimitati e gigabyte. Oltre a questi servizi fondamentali, gli utenti possono usufruire di vantaggi extra come buoni spesa su Amazon e contenuti di intrattenimento, tra cui calcio e sport.

Per chi proviene da altri operatori virtuali come Iliad, Fastweb o Poste Mobile, Kena Mobile offre tariffe speciali. Tra le opzioni più interessanti, è possibile optare per un piano che include 200 gigabyte di Internet, minuti illimitati e 200 SMS al costo di soli 5,99 euro al mese, con un mese omaggio e senza spese di attivazione. Un’altra offerta prevede 230 gigabyte di Internet, minuti illimitati, 200 SMS e un buono Amazon da 10 euro a 6,99 euro al mese, sempre con il primo mese gratuito e attivazione inclusa.

Per i clienti nuovi e quelli provenienti dagli operatori sopra menzionati, Kena Mobile ha previsto piani ancora più generosi. Ad esempio, si può scegliere tra 250 gigabyte di Internet, minuti illimitati, 200 SMS e un buono Amazon da 10 euro per 7,99 euro al mese, oppure 330 gigabyte di Internet, minuti illimitati, 200 SMS e un buono da 10 euro a 9,99 euro al mese, con il primo mese e l’attivazione gratuiti.

Kena TIMVISION, per un’offerta non solo telefonica

In aggiunta, l’operatore virtuale propone anche Kena TIMVISION, un pacchetto che include calcio, sport e intrattenimento per i primi tre mesi al prezzo di 30,99 euro, e successivamente a 40,99 euro al mese. Con tali offerte, Kena Mobile dimostra di saper coniugare qualità dei servizi e vantaggi economici, rendendola una scelta allettante per chi desidera cambiare operatore.