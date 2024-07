Iliad: le migliori promo fino a 250 GIGA in 5G, è l'ultimo giorno

Iliad sta dimostrando di avere tanta qualità all’interno delle sue offerte mobili soprattutto nel periodo estivo. Dopo aver celebrato il suo sesto compleanno lo scorso mese, le cose sono andate in crescendo.

Le Giga e le Flash infatti sono tornate a far paura alla concorrenza, anche perché il gestore vuole indirizzarle verso tutti gli utenti. Al loro interno sono presenti i migliori contenuti che vantano dunque, oltre alla grande quantità, anche una discreta convenienza e un’ottima qualità. È proprio con questi capisaldi che Iliad vuole instaurare il suo dominio ancora una volta. L’azienda ha dimostrato di riuscire a mettere in fila diversi successi, soprattutto da quando gli altri utenti hanno deciso di valutare altre soluzioni. Iliad non si è mai data per vinta ed ha messo in fila tante nuove offerte che hanno riconquistato anche i più riluttanti a tornare sui propri passi.

Iliad batte la concorrenza con delle offerte clamorose, ecco quali sono

Con un gestore famoso come Iliad è davvero difficile riuscire a resistere. L’azienda mette sempre in circolazione le sue migliori offerte e lo fa soprattutto per recuperare utenti, visto l’ultimo periodo. I gestori virtuali infatti sono riusciti a prendere il sopravvento ed è per questo che l’azienda italiana sta cercando di generare soluzioni mobili ancora più appetibili. Tra queste ce ne sono ben tre molto interessanti, soprattutto se si prende in esame il quantitativo di giga.

Iliad questa volta perdere sarà impossibile in quanto le sue offerte sono le migliori. Offrono tutte minuti e messaggi senza limiti. La Giga 180 costa 9,99 € al mese e offre 180 giga in 5G. La Giga 120 costa 7,99 € al mese con 120 giga in 4G, mentre la migliore offerta in assoluto, ovvero la Flash 250, arriva fino a 250 giga in 5G per 11,99 € al mese. Proprio per quanto riguarda quest’ultima Promo, è disponibile fino a domani 31 luglio, dopodiché non sarà più presente sul sito.