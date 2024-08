Il tanto atteso Nothing Phone (2a) Plus si prepara a fare il suo ingresso sul mercato il 31 luglio. A tal proposito le ultime indiscrezioni rivelano che questo modello offrirà importanti miglioramenti rispetto al NothingPhone standard. La principale novità è rappresentata dall’adozione del processore Mediatek Dimensity 7350 Pro. Il quale promette di fornire un incremento del 10% delle prestazioni rispetto al chip Dimensity 7200Pro del modello base. Questo upgrade migliorerà la velocità e l’efficienza generale del dispositivo. Oltre che garantire anche una gestione più fluida delle applicazioni e dei giochi più esigenti. In più, la fotocamera frontale sarà aggiornata a un sensore da 50 MP. Un notevole salto rispetto ai 32 MP del modello precedente. Questo cambiamento dovrebbe tradursi in selfie di qualità superiore. Ma soprattutto dettagli più nitidi e una resa migliore anche in condizioni di scarsa illuminazione. Un’altra innovazione riguarda la registrazione video. Essa infatti supporterà il 4K. Una caratteristica che mancava nel Nothing Phone (2a) e che sarà sicuramente apprezzata dai clienti più esigenti.

Nothing Phone (2a) Plus: design e specifiche tecniche, stile e prestazioni potenziate

Sul fronte estetico, il Nothing Phone (2a)Plus manterrà lo stesso schermo AMOLED da 6,7 pollici della versione base. Con vetro Gorilla Glass 5 e una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz. Questa scelta conferma che lo stile del dispositivo resterà invariato. Continuando a offrire un display di alta qualità con colori vivaci e dettagli nitidi. Le dimensioni dello schermo non verranno ampliate. Cosa che dimostra che il suffisso “Plus” non si riferisce a una variazione nelle dimensioni. Ma piuttosto a miglioramenti nelle specifiche tecniche e nelle sue capacità. Per quanto riguarda la batteria, rimarrà da 5.000mAh, ma la velocità di ricarica sarà incrementata a 50W, superando i 45W del passato. Tale aggiornamento dovrebbe garantire tempi di carica più rapidi. Un aspetto fondamentale per coloro che utilizzano intensamente il loro smartphone.

In termini di memoria, il Nothing Phone(2a) offrirà due opzioni di RAM, da 8GB e 12GB. Ma la versione da 128GB sarà esclusa. Questo taglio mira a soddisfare le esigenze di chi cerca un dispositivo con ampie capacità di archiviazione. Eliminando così le versioni più economiche con meno spazio. Le opzioni di colore saranno limitate a nero e grigio. Presumibilmente vi saranno possibili variazioni nella texture del retro rispetto al modello standard. Anche il design esterno e i LED Glyph distintivi rimarranno uguali. Insomma, si tratta quindi di davvero piccolissime innovazioni. Le quali però fanno in modo che il nuovo Nothing possa rappresentare comunque passo avanti rispetto al modello base. Mantenendo, al contempo, il carattere distintivo del brand e migliorando le sue performance e capacità tecniche.