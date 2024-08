1Mobile, di recente, ha introdotto una nuova promozione pensata per attrarre nuovi clienti e utenti che desiderano effettuare la portabilità del loro numero. L’offerta “Start XPlus Reward” si presenta come una soluzione vantaggiosa per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo. La promozione, valida fino al 31 luglio 2024, offre un canone mensile di 4,99€. Tariffa che si riduce a 4,49€ a partire dal terzo rinnovo consecutivo. Questo pacchetto include ben 20GB di traffico dati, minuti illimitati per chiamate verso numeri nazionali e 30 SMS ogni mese. Per le nuove SIM o le portabilità da Vodafone, il costo di attivazione è di 10€. Mentre per le portabilità da altri operatori è ridotto a 5€. In più, dal terzo rinnovo, gli utenti beneficeranno di un bonus di 10GB aggiuntivi. Offrendo così un vantaggio ulteriore per chi mantiene la propria offerta attiva più a lungo.

1Mobile: condizioni e modalità di gestione dell’offerta

La proposta di 1Mobile si distingue per il suo costo competitivo e per la ricca dotazione di servizi inclusi. Tutti pensati per soddisfare le esigenze di un vasto pubblico di clienti . Ad ogni modo, è importante notare alcune condizioni specifiche legate a questa offerta. Il traffico dati previsto è valido esclusivamente per l’utilizzo in Italia e nei paesi dell’Unione Europea. Seguendo così le normative europee in materia di roaming. È previsto un costo di 0,50€ ogni 100MB per il traffico dati che supera il limite mensile di 20GB. In più, i giga non utilizzati in un mese non saranno trasferibili a quello successivo. Il che significa che è essenziale utilizzarli entro il periodo di fatturazione per massimizzare il valore della promozione.

Per usufruire di questa promo, è fondamentale considerare alcune ulteriori condizioni. In caso di portabilità da un altro operatore, il passaggio deve essere completato entro il primo rinnovo. Mentre se avviene entro i primi 180 giorni dall’attivazione, eventuali bonus ricevuti saranno trattenuti dal credito in uscita. In caso di credito insufficiente per due rinnovi consecutivi, l’offerta verrà sospesa. Da qui potrà essere riattivata solo a seguito di una ricarica sufficiente.

Insomma, con l’introduzione di “Start XPlus Reward”, 1Mobile punta a offrire una scelta interessante e vantaggiosa nel mercato delle telecomunicazioni. Così da rispondere alle esigenze di chi cerca una tariffa mobile conveniente e ricca di servizi.