Vuoi ricevere uno smartphone gratis? Con WindTre è possibile. Le offerte dedicate ai nuovi clienti permettono di ottenere dispositivi a costo zero, andando incontro esclusivamente alla spesa necessaria per il rinnovo mensile dei servizi inclusi nella tariffa.

Ognuno ha la possibilità di scegliere l’offerta che maggiormente soddisfa i propri bisogni ed è possibile optare per un dispositivo diverso da quello proposto da WindTre al momento dell’attivazione ma, in questo caso, le spese mensili potrebbero subire delle variazioni.

Offerte WindTre con smartphone GRATIS: come ottenere uno Xiaomi

Le offerte WindTre con smartphone gratis attualmente disponibili sono quattro. La più economica è la WindTre Pack 5G Reload Exchange, che prevede un costo di rinnovo di soli 9,99 euro al mese.

I clienti che ne richiedono l’attivazione potranno ottenere mensilmente quantità illimitate di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB per la navigazione alla massima velocità disponibile. È incluso nel prezzo anche uno smartphone Xiaomi Redmi 13C, a patto che il cliente porti in negozio il suo vecchio smartphone, che sarà valutato entro pochi giorni dalla consegna e la cifra ottenuta dalla valutazione sarà versata direttamente sul suo conto.

L’attivazione potrà avvenire presso uno dei punti vendita abilitati, sarà sufficiente acquistare la nuova SIM e consegnare il proprio smartphone per poter attivare l’offerta, usufruire dei suoi servizi e ricevere il nuovo dispositivo. Accedendo al sito ufficiale del gestore sarà comunque possibile conoscere tutti gli smartphone presenti in listino qualora si volesse optare per un modello differente. Basterà indicare la propria preferenza per conoscere le eventuali spese extra da sostenere.

L’offerta in questione è la più economica e conveniente ma WindTre dedica la sua attenzione anche ai clienti che non desiderano richiedere la valutazione dell’usato o che necessitano di una maggiore quantità di traffico dati. Gli interessati potranno accedere alla pagina dedicata per conoscere tutte le offerte del momento.