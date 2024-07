I clienti di Iliad che viaggiano all’estero, in particolare in Unione Europea, Svizzera, USA e Canada, possono usufruire di opzioni aggiuntive per il Roaming. Quest’ultime consentono di aggiungere un pacchetto di Giga. In Svizzera, USA e Canada, tali opzioni permettono di evitare di navigare a consumo. Mentre in UE incrementano il traffico dati già incluso nell’offerta base.

Iliad ha lanciato le prime opzioni per il Roaming il 13 luglio 2023, Le promo sono denominate “Extra 5GB in Unione Europea” e “5GB in Svizzera”. E non è tutto. Il 14 dicembre 2023, è stata introdotta l’opzione “5GB in USA e Canada”. Tali opzioni offrono un bundle di 5 Giga ciascuna, senza includere minuti di chiamate o SMS. Con queste opzioni, Iliad offre Giga aggiuntivi in UE oltre a quelli già inclusi nel Roaming Like At Home, e opzioni dedicate per il Roaming extra UE in Svizzera, USA e Canada. I clienti possono attivare un pacchetto mensile di Giga nei Paesi extra UE, evitando così di navigare a consumo. Le opzioni sono valide per un mese e richiedono un pagamento una tantum.

Iliad introduce nuove opzioni per il roaming

Dal 16 luglio 2024, Iliad ha aggiornato i documenti di trasparenza tariffaria e di sintesi contrattuale delle opzioni Roaming. L’operatore specifica che tali opzioni non sono compatibili con l’offerta “Iliad Domotica” da 1,99 euro al mese. Con tale promo la SIM non è abilitata al Roaming in paesi extra UE. Nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, i clienti possono usufruire di chiamate, SMS e 200 Megabyte mensili senza ulteriori costi.

Le opzioni Roaming possono essere attivate nella propria Area Personale sul sito ufficiale di Iliad o nei punti vendita attraverso le SIMBOX. Ciò a condizione che l’offerta flat sia attiva sulla SIM. Tali opzioni possono essere attivate una sola volta al mese e non prevedono il rinnovo automatico. Le promo “5GB in Svizzera”, “Extra 5GB in Unione Europea” e “5GB in USA e Canada” si disattivano automaticamente dopo un mese dall’attivazione.

Per quanto riguarda le prestazioni, le opzioni offrono una velocità massima teorica di 587,5 Mbps in download e 50Mbps in upload. Il tutto con una velocità stimata di 120Mbps in download e 20Mbps in upload. L’opzione “5GB in Svizzera” costa 4,99 euro e offre un pacchetto dati dedicato senza navigazione a consumo. Quest’ultima è altrimenti tariffata a 0,06euro per MB. L’opzione “5GB in USA e Canada” ha lo stesso costo e caratteristiche simili. In tal caso la tariffa a consumo è di 0,23euro per MB. In USA, a causa della dismissione della rete 3G, le chiamate sono temporaneamente sospese per utenti Android. Sono invece attive per iPhone grazie al VoLTE.

L’opzione valida per l’Europa

L’opzione “Extra 5GB in Unione Europea” include 5 Giga aggiuntivi per un mese a 3,99 euro, che verranno consumati prima di quelli inclusi nell’offerta base. Può essere attivata sia prima della partenza sia durante il soggiorno in un Paese UE. Iliad specifica che queste condizioni sono valide anche per il Regno Unito fino al 31 dicembre 2024. Se i Giga inclusi vengono esauriti, il costo aggiuntivo per navigare in UE è di 0,1891 centesimi per MB, mentre oltre i Giga nazionali si applicano le tariffe a consumo.

Infine, Iliad indica che il servizio Roaming UE viene fornito in base alla copertura dei partner roaming. Inoltre, riguarda anche le tecnologie 2G, 3G e 4G, escludendo il 5G.