Se siete alla ricerca di una nuova offerta non lasciatevi sfuggire la promozione di ho. Mobile. L’offerta è riservata ai nuovi clienti. Permette di ottenere 200GB in 5G, insieme a minuti e SMS illimitati. Il tutto a soli 9,99euro mensili. Ma i vantaggi non finiscono qui. L’attivazione è gratuita per tutti i clienti che passano da altri operatori. Tra cui Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri. Per conoscere la lista completa bisogna visitare la pagina dedicata all’offerta sul sito ufficiale di ho. Mobile. Tale agevolazione rende il passaggio ancora più vantaggioso. E c’è di più. Con ho. Mobile non bisogna preoccuparsi di costi nascosti o condizioni poco chiare. L’operatore presenta un’offerta trasparente e priva di vincoli.

Nuova imperdibile promo di ho. Mobile

Diventando nuovi clienti, potrete scegliere se attivare un nuovo numero o mantenere quello attuale. Il tutto pagando comodamente online. Inoltre, se non foste completamente soddisfatti, avrete 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso, senza problemi o complicazioni.

Un ulteriore vantaggio di passare a ho. Mobile è la possibilità di scegliere un nuovo numero telefonico, creando la combinazione perfetta per voi, con un costo una tantum di soli 4,99 euro. Tale opzione è disponibile anche con la nuova tecnologia eSIM, rendendo l’offerta ancora più competitiva sul mercato.

Optando per i 200GB di ho. Mobile, potrete navigare alla massima velocità, ovunque vi troviate. La promozione include anche servizi utili come la navigazione in hotspot, permettendovi di condividere la connessione con altri dispositivi. Inoltre, l’offerta comprende un’app intuitiva che vi consente di gestire facilmente il vostro piano, monitorare il consumo di dati e tenere sotto controllo ogni aspetto dell’abbonamento.

Non perdete tale straordinaria occasione di navigare in 5G a soli 9,99 euro al mese. Scegliete di passare a ho. Mobile per godere subito di una connessione veloce, affidabile e senza sorprese. Approfittate di tale offerta speciale e scoprite tutti i vantaggi di essere clienti ho. Mobile.