Questa estate è davvero ricca di novità e promozioni, soprattutto per quanto riguarda il settore della telefonia mobile. I vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano si sono infatti sbizzarriti proponendo ai propri utenti tantissime offerte di rete mobile di rilievo. Uno degli operatori telefonici più apprezzati di questa estate è stato l’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Quest’ultimo propone infatti tante offerte favolose e alcune di queste ora includono anche il supporto alla navigazione su rete 5G. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

ho Mobile, tante offerte mobile davvero favolose per i nuovi utenti

Per questa estate, gli utenti potranno scegliere una delle super offerte di rete mobile proposte dal noto operatore telefonico virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, in questi ultimi mesi l’operatore virtuale ha dato il meglio di sé, proponendo tante offerte a basso costo ed estremamente convenienti. Come già detto, l’operatore ha inoltre reso disponibili alcune offerte mobile dotate del supporto alla navigazione sulle reti di quinta generazione.

Una di queste offerte è ad esempio ho 100 GB. Quest’ultima, come suggerisce il nome, arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con con connettività 4G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono inclusi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà di appena 5,99 euro al mese. Tuttavia, si tratta di un’offerta a tempo limitato. L’operatore ha infatti deciso di renderla disponibile fino al prossimo 29 luglio 2024.

Un’altra offerta estremamente conveniente è ho 200 Giga 5G. In questo caso, i nuovi clienti potranno navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Potranno in particolare utilizzare fino a 200 GB ed avranno sempre inclusi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Gli utenti dovranno sostenere per questa offerta un costo di soli 9,99 euro al mese.