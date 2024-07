Il Galaxy Ring ha dominato i riflettori durante l’evento Unpacked del 10 luglio. Ora stanno iniziano ufficialmente le prime consegne. Per una prima fase, Samsung ha scelto una strategia cauta. Il dispositivo, infatti, è disponibile solo per alcuni mercati. L’Italia, al momento, non è tra questi. Alcuni dati recenti potrebbero però portare ad un cambio di rotta per l’azienda.

TheElec, testata coreana, ha mostrato un report relativo ai preordini per il Galaxy Ring. Sembra che quest’ultimi hanno superato di gran lunga le aspettative di Samsung nelle prime due settimane. L’azienda aveva inizialmente programmato una produzione di 400.000 unità per valutare l’accoglienza del mercato. Ora, considerando la risposta entusiastica, Samsung ha deciso di aumentare significativamente la produzione. Portandola a 1 milione di unità per soddisfare la domanda crescente.

Aumenta la produzione per il Galaxy Ring

Il successo iniziale del dispositivo sembra essere particolarmente marcato in Cina. Un mercato cruciale e altamente redditizio grazie al suo vasto pubblico. Se Samsung riuscirà a immettere sul mercato suddetto milione di unità nel breve periodo, il Galaxy Ring potrebbe avvicinarsi presto al totale di vendite dell’Oura Ring. Quest’ultimo ha venduto circa 1milione di dispositivi nei sette anni dalla sua introduzione nel 2017.

Dunque, il Galaxy Ring sta rapidamente emergendo come un serio concorrente nel mercato degli anelli intelligenti. Sfidando il predominio della concorrenza. Samsung ha addirittura avviato azioni legali contro Oura, accusando la rivale di violare brevetti. Inoltre, l’azienda coreana ha chiesto al tribunale di confermare che il Galaxy Ring non infrange alcuna proprietà intellettuale.

Se il trend attuale continua, Samsung sembra destinata a ottenere una posizione di leadership in tale segmento emergente del mercato degli indossabili.

Per il lancio in Italia, sebbene l’interesse iniziale per il prodotto potrebbe indurre l’azienda ad ampliare rapidamente la distribuzione. Anche se è importante considerare che l’elevata domanda potrebbe complicare il processo. Dunque, sarà necessario pazientare per avere conferme più precise. In Francia e Germania, il Galaxy Ring è venduto a 449 euro. Quindi è possibile aspettarsi un prezzo simile anche per il mercato italiano.