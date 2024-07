Google si prepara a rivoluzionare il mercato dello streaming con il suo nuovo dispositivo Google TV. Questo abbandona il tradizionale design a “dongle” per passare a un formato più robusto di set-top box. Tale innovazione lo avvicina a concorrenti come Amazon Fire TV Cube e Apple TV. Così da offrire una maggiore potenza e funzionalità avanzate. Le nuove informazioni, rivelano che il dispositivo presenterà numerosi miglioramenti rispetto al suo predecessore.

Il nuovo set-top box sarà dotato di una connessione HDMI per il collegamento al televisore. Oltre a cavi Ethernet e USB, aumentando così la sua versatilità. Questa scelta permetterà una maggiore stabilità della connessione internet. Ma anche l’espansione delle opzioni di connessione disponibili. In più, il supporto per il protocollo Thread permetterà di comunicare direttamente con altri dispositivi smart home compatibili. Così da facilitare l’interazione e il controllo tramite Google Assistant.

Google TV: connettività e funzioni aggiuntive

Tutto ciò rappresenta un passo avanti molto importante rispetto ai modelli attuali. In quanto promette una nuova esperienza d’uso che potrebbe rappresentare un vero e proprio cambio di paradigma nel settore dello streaming domestico.

In termini di connettività wireless, il nuovo Google TV non deluderà. Esso sarà compatibile con Bluetooth, Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n e Wi-Fi 5 GHz 802.11a/n/ac. Garantendo, in questo modo, una connessione stabile e veloce per lo streaming di contenuti in alta definizione. La presenza del protocollo radio Thread è particolarmente interessante. Poiché consentirà una comunicazione diretta con dispositivi compatibili. Tanto da semplificare l’uso di comandi vocali attraverso il telecomando con GoogleAssistant.

Nonostante le molteplici novità, al momento non sono disponibili informazioni precise sulla data di rilascio del nuovo set-top box. Le anticipazioni però suggeriscono che Google stia puntando a offrire una piattaforma più completa e versatile. Così da superare le limitazioni degli attuali dispositivi Chromecast. L’attesa è alta, e molti appassionati sperano che il prezzo resti accessibile. Il nuovo device potrebbe davvero segnare un punto di svolta, offrendo una serie di funzioni avanzate e una connettività migliorata.