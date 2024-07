Stellantis richiamerà 530.000 auto per airbag difettosi

Stellantis è impegnata in una vastissima e dura operazione di richiamo per risolvere problemi legati agli airbag difettosi montati su alcuni modelli dei suoi marchi, notizia che ha generato parecchio scalpore negli ultimi mesi. Questa misura infatti interessa un numero notevole di auto, quasi assurdo. Sono coinvolti circa 530.000 veicoli e tutti necessitano di un intervento per la sostituzione degli airbag. Il problema è che ben 80.000 auto sono sfuggite alla specie di “inventario”, con il rischio per la sicurezza di conducenti e anche dei passeggeri.

In Francia, Stellantis ha già completato la riparazione di 39.000 auto, con altre 11.000 attualmente in fase di sostituzione. Le nuove componenti sono prodotte in Italia e, oltre alla sostituzione, l’azienda ha messo a disposizione della clientela circa 35.000 veicoli sostitutivi. Il gruppo è stato costretto nuovamente ad evidenziare l’importanza di registrare i veicoli sul sito ufficiale per avviare il processo di richiamo. Senza questa, è difficile per Stellantis localizzare e contattare tutti i proprietari, rallentando ulteriormente la risoluzione completa del problema.

Ancora pressione per Stellantis e decessi a causa degli airbag difettosi

Questa situazione ha spinto molti a chiedere maggiore trasparenza e sollecitazione da parte dell’azienda, che è ora è ancora più sotto pressione e cerca di accelerare la campagna e garantire che tutte le auto interessate ricevano le necessarie riparazioni il più presto possibile. Anche BMW ha richiamato da poco quasi 400.000 veicoli Serie 3 per problemi con airbag difettosi. Il richiamo riguarda principalmente modelli berlina e station wagon, mettendo in evidenza un problema comune a diverse case automobilistiche. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha cercato di placare la situazione comunicando che la Citroën ha riparato già più 70.000 vetture C3 e DS3 aventi airbag Takata difettosi.

Negli Stati Uniti, gli airbag difettosi hanno già causato almeno cinque decessi o gravi ferite nell’ultimo anno a causa di componenti non certificati e difficili da tracciare. Il commercio di airbag contraffatti è redditizio e ancora diffuso, con molti di questi che sono attualmente ancora venduti su piattaforme come eBay. Le case automobilistiche consigliano di effettuare riparazioni solo presso concessionari autorizzati per garantire la sicurezza e la qualità delle riparazioni. Stellantis sta facendo tutto il possibile per assicurare che i veicoli circolanti siano sicuri, ma non può riuscirci senza la collaborazione diretta dei conducenti.