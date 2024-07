Se state cercando un’opportunità per cambiare operatore telefonico, VeryMobile ha una proposta che non potete lasciarvi sfuggire. La nuova promozione Flash Back! XL, disponibile ancora per pochi giorni, offre un pacchetto estremamente conveniente. Esso include 200GB di traffico dati mensile, chiamate e SMS senza limiti, tutto per soli 6,99€ al mese. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa rispetto alla concorrenza. In quanto è una delle opzioni più interessanti attualmente presenti sul mercato.

VeryMobile: copertura eccellente e velocità garantita

Attivarla è semplice e senza costi aggiuntivi. La SIM, la spedizione e l’attivazione sono completamente gratuite. La promozione è rivolta ai clienti che provengono da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri. È possibile attivarla comodamente online. La scheda vi verrà spedita direttamente a casa vostra senza spese di spedizione. In alternativa, ci si può recare in uno dei numerosi punti vendita VeryMobile presenti in tutta Italia per ricevere assistenza diretta da parte degli operatori.

La qualità del servizio è garantita dalla copertura della rete. La quale copre il 99,7% del territorio italiano. Ciò significa che potrete usufruire di una connessione stabile e veloce in quasi tutta Italia. La rete4G assicura una navigazione fluida e senza interruzioni. Con velocità di download e upload che possono raggiungere i 30Mbps. Questo rende l’offerta Flash Back! XL ideale per chi ha bisogno di una connessione affidabile e veloce a un prezzo contenuto.

Confrontando le tariffe di altri operatori, è evidente come tale promozione sia una delle più competitive al momento disponibili. La combinazione di un ampio volume di dati, minuti e SMS illimitati, e l’assenza di costi aggiuntivi per l’attivazione e la spedizione, la rende un’opzione da prendere seriamente in considerazione. Se state pensando di cambiare gestore, questa potrebbe essere la soluzione perfetta per voi. Non lasciatevi scappare una simile opportunità. Attivate subito la promo FlashBack!XL e godetevi un servizio di qualità a un prezzo davvero imbattibile.