Un rapporto pubblicato online ha svelato in dettaglio tutte le specifiche del prossimo iPhone SE 4 di Apple. A tal proposito, sono emerse ulteriori informazioni riguardanti la possibile data di lancio. The Information ha riportato che i fornitori di Apple si starebbero preparando per iniziare la produzione di massa dell’iPhone SE 4. Quest’ultima dovrebbe partire già nell’ottobre 2024.

Tale tempistica indica un lancio posticipato rispetto ai tradizionali modelli di iPhone. Quest’ultimi, infatti, vengono di solito presentati in autunno. Se i fornitori riusciranno a rispettare tale tabella di marcia, l’iPhone SE 4 potrebbe arrivare nei negozi all’inizio del 2025. Il sito specifica che il lancio potrebbe avvenire in concomitanza con il Capodanno lunare. Dunque, il dispositivo Apple arriverebbe a gennaio oppure a marzo, in linea con i precedenti modelli di iPhone SE.

Quando potrebbe arrivare il prossimo iPhone SE 4 di Apple?

Le voci di corridoio suggeriscono che il dispositivo avrà un design molto simile all’iPhone16. Potrebbe presentare un display OLED da 6,1pollici. Inoltre, ci sarà una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel. Il suo chip sarà un A18 Bionic, supportato da 6 o 8 gigabyte di RAM. Inoltre, l’iPhone SE 4 di Apple sarà dotato del pulsante azione. Quest’ultimo è stato introdotto con l’iPhone15 Pro, e dovrebbe essere esteso anche agli iPhone16 standard.

Per i prezzi, non ci sono ancora informazioni concrete. Si tratta per il momento solo di voci. Dunque, come sempre in casi simili, è consigliabile prendere con cautela tali informazioni. Ciò perché potrebbero non riflettere accuratamente la realtà.

L’iPhone SE 4 sembra quindi promettere un significativo aggiornamento rispetto ai suoi predecessori. Con caratteristiche tecniche avanzate che lo avvicinano molto ai modelli di punta di Apple. Il design rinnovato, insieme alle specifiche hardware di alto livello, suggeriscono che l’azienda punta a rafforzare ulteriormente la sua posizione nel segmento dei dispositivi più accessibili. Ciò offrendo comunque prestazioni elevate a tutti gli utenti.