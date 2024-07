NVIDIA potrebbe avere un’interessante sorpresa per i suoi utenti. Si tratta della possibile introduzione di una nuova scheda grafica della serie Titan, basata sull’architettura Blackwell di nuova generazione. Eppure, ci sono diversi dubbi sulla sua effettiva realizzazione e sui tempi di annuncio.

A tal proposito, si è discusso del possibile ritardo nel rilascio delle nuove schede grafiche RTX Serie 50 Blackwell di NVIDIA. Il CES 2025 è stato indicato come il probabile palcoscenico per la presentazione, oppure immediatamente dopo. Tali informazioni provengono dal leaker Kopite7Kimi, che ha riportato in auge l’idea di una nuova linea di prodotti, lasciata in sospeso da tempo. Considerando quanto detto, in molti si chiedono se suddette voci si concretizzeranno.

NVIDIA si prepara al lancio di nuovi dispositivi?

La serie di schede grafiche Titan è rimasta inattiva dal 2018. Da allora, NVIDIA ha introdotto due generazioni di GPU per il mercato consumer. Quest’ultime caratterizzate dalle architetture Ampere e Ada Lovelace, entrambe senza una versione Titan. A tal proposito, negli ultimi anni, le schede della classe 90 hanno sostituito la serie Titan. Ciò ha reso incerto il ritorno di quest’ultima nella prossima generazione di GPU.

Le speculazioni indicano che la RTX 5090, basata sulla GPU GB202, potrebbe essere una valida alternativa alla Titan. In tal modo potrebbe offrire una potenza impressionante con 192 SM e 24.576 Core CUDA. Inoltre, dovrebbe supportare memorie GDDR7 su bus a 512-bit e velocità fino a 32 Gbps. Tali specifiche rendono la RTX 5090 una candidata forte, che potrebbe rendere superflua una nuova Titan. Ciò soprattutto considerando i costi e i consumi energetici elevati che una Titan comporterebbe.

Al momento, si tratta principalmente di voci non confermate e non è escluso che possano rimanere tali. La possibile esistenza della RTX 5090 con le sue specifiche avanzate potrebbe rendere impraticabile il rilancio della serie Titan. La situazione rimane complessa e non vi sono certezze su quale direzione prenderà NVIDIA.