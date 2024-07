Uno degli arrivi più attesi di tutto l’anno solare e senza alcun dubbio, quello delle schede video di prossima generazione di Nvidia, parliamo della serie RTX 50 che dovrebbe portare con sé un rinnovamento a dir poco senza precedenti con addirittura il raddoppio delle prestazioni grazie alla nuova architettura Blackwell.

Tutti gli indizi fino a questo momento avevano portato a pensare ad un arrivo a ridosso di Natale 2024 con un esordio a parte invertite che avrebbe visto arrivare prima la RTX 5080 e poi la top di gamma assoluta 5090, A quanto pare però tutto ciò non si trasformerà in realtà, sembra infatti che le schede video non potranno esordire prima del 2025.

L’ indiscrezione

Stando a quanto riportato da un noto leaker sembra infatti che le schede video non potranno arrivare durante quest’anno solare a causa di alcuni ritardi di produzione e dunque il loro arrivo è slittato a ridosso del Ces di Las Vegas 2025, fiera della tecnologia durante la quale la nota azienda si occuperà di presentare l’ufficialmente al mondo, una brutta notizia dal momento che in molti si aspettavano di ricevere qualche info in più durante le fiere attuali che invece a quanto pare saranno completamente scarne per quanto riguarda le nuove GPU vestite di verde.

Si tratta senza alcun dubbio di un duro colpo per gli amanti del genere, dal momento che L’ultima metà di quest’anno sarebbe stata a dir poco eccezionale dal momento che avrebbe visto l’arrivo non solo appunto delle GPU verdi, bensì anche dei nuovi processori sia di AMD che di Intel, cosa che purtroppo non accadrà dal momento che Nvidia sembra ormai aver preso la decisione definitiva di far slittare l’arrivo delle sue schede al 2025, un avvenimento mai accaduto finora dal momento che la cadenza di uscita delle schede video è sempre stata puntuale e costante.