Iliad, ultimi giorni per la Flash 250: c’è il 5G gratis

Con tutta la loro buona volontà i gestori mobili sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante durante questo periodo estivo. Sono diverse le realtà che stanno mettendo a fuoco ciò che è il futuro, riuscendo a tirare qualcosa di buono anche dal presente. Dopo aver visto diversi operatori tra cui anche i gestori virtuali prendere il largo, ci sono tutti quei colossi che hanno scritto la storia del mondo della telefonia che hanno voluto ribadire la loro forza e supremazia. Non poteva mancare tra questi il buon nome di Iliad, gestore che in Italia ha sempre dato grandi dimostrazioni di forza e di qualità.

Le sue offerte stanno dimostrando di averne di più delle altre e lo si vede sia dal prezzo che dalla quantità dei contenuti. Da non dimenticare però che oggi è uno degli ultimi giorni per scegliere l’offerta più vantaggiosa di sempre.

Iliad ha delle offerte clamorose, è l’ultimo giorno per avere la migliore

Serviva qualcosa di incredibile per riuscire a dare la mazzata finale alla concorrenza e a quanto pare è arrivata. Sul sito ufficiale di Iliad è ancora disponibile l’offerta migliore in assoluto che il provider ha mai lanciato, ovvero la Flash 250. Al suo interno gli utenti possono trovare mensilmente per un totale di soli 11,99 €, minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 250 giga in 5G per la navigazione sul web. Domani è l’ultimo giorno utile per sottoscriverla.

Le altre due offerte appartengono alla stessa gamma, ovvero quella delle Giga. Al primo posto ecco la Giga 180, soluzione molto amata perché con 9,99 € al mese garantisce minuti e messaggi senza limiti con 180 giga in 5G. Al secondo posto invece con la sorella minore, ovvero la Giga 120 che costa 7,99 € mensili con 120 giga in 4G tutti i mesi. Le offerte sono attualmente disponibili sul sito ufficiale del gestore.