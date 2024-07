Il pagamento del Canone Rai è da tempo al centro di discussioni accese tra cittadini e contribuenti italiani, spesso critici riguardo alla qualità del servizio rispetto al costo, anche se quest’anno il canone è stato ridotto. Tuttavia, uno studio recentemente pubblicato da Calcio e Finanza suggerisce che le percezioni degli italiani potrebbero non essere del tutto accurate.

Il delicato equilibrio tra costi e qualità del Canone

L’analisi evidenzia che, tra i principali paesi europei, l’Italia si distingue per avere il canone televisivo più basso. Con un costo giornaliero di appena 0,25 euro, il nostro paese è al di sotto della media europea di 0,34 euro. Per fare un confronto, in Germania il canone è di 0,60 euro al giorno e in Gran Bretagna di 0,51 euro. Questi dati mettono in luce come il costo del canone in Italia sia relativamente contenuto rispetto ad altri paesi europei.

Nonostante ciò, il processo di abolizione del canone televisivo sembra inarrestabile. Nel 2022, il canone è stato riscosso solo in 10 paesi europei, rappresentando solo il 37% del totale, rispetto al 50% registrato nel 2019. Anche la Francia ha scelto di eliminare il canone nello stesso anno, un segnale di un cambiamento più ampio nel panorama dei finanziamenti per le emittenti pubbliche.

Nel 2024, il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di abbassare il canone Rai a 70 euro. Di questa cifra, circa 58,6 euro, pari all’83,7%, andranno direttamente alla Rai. Questo adeguamento riflette un tentativo di bilanciare il costo per i contribuenti con le necessità finanziarie dell’emittente pubblica. Tuttavia, rimane un tema scottante per molti italiani, che continuano a lamentare una scarsa qualità dei contenuti offerti.

In un contesto in cui la fruizione dei contenuti è sempre più legata a piattaforme streaming e servizi on-demand, il Canone Rai diventa un argomento di discussione sempre più attuale. Non resta che osservare come si evolverà la situazione nei prossimi anni e se la Rai riuscirà a rispondere alle aspettative del pubblico.