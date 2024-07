Android: 6 app e giochi a pagamento ora GRATIS sul Play Store

Anche oggi è sorprendente l’attività del Play Store di Google legato al mondo Android. Gli utenti infatti hanno una grande opportunità: scaricare dei titoli dal celebre market direttamente gratis pur essendo questi a pagamento.

Come si può vedere nel prossimo paragrafo, ci sono tutte le indicazioni basilari e anche la lista con tutti i contenuti a pagamento che oggi sono gratuiti.

Android regala dei titoli a pagamento direttamente dal suo Play Store, ecco quali sono e come scaricarli

Le persone hanno imparato che il Play Store di Google è un luogo pieno di opportunità, il vero cuore pulsante del mondo Android. Se il robottino verde fornisce tutte queste opportunità a bordo degli smartphone che mette in moto, il merito è proprio del celebre market all’interno del quale sono racchiuse le varie applicazioni e tantissimi giochi utili per passare il tempo e allenare il proprio cervello.

In questo momento di opportunità ce ne sono tante, soprattutto per coloro che vogliono avere a disposizione dei titoli a pagamento da scaricare gratuitamente. Come si può vedere nella lista in basso sono stati identificati alcuni contenuti ben precisi. Questi fanno parte di una moltitudine di applicazioni e giochi che solo per questa giornata Android potrà ottenere gratis. Essendo a pagamento, torneranno tali a partire già da domani, per cui fare presto potrebbe essere la giusta soluzione per non perdere una grande occasione.

Per effettuare il download basta veramente poco, ovvero un singolo clic sul titolo che trovate in lista. Dopo questo, l’utente si ritroverà direttamente sul Play Store di Google per effettuare il download mediante il tasto dedicato. Ecco la lista completa con tutti i giochi e le applicazioni del momento che abbiamo selezionato per voi: