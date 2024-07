Tutti finalmente possono pensare di acquistare le nuove Apple AirPods Max, infatti le cuffie più richieste e desiderate dell’intero catalogo dell’azienda di Cupertino, sono oggi disponibili ad un prezzo fortemente ribassato, promettendo a tutti gli effetti un risparmio che nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere.

Il modello è stato lanciato sul mercato da ormai qualche anno, tuttavia ancora oggi risulta essere perfettamente sulla cresta dell’onda, con la sua grande capacità di promettere prestazioni ed un audio assolutamente invidiabile, addirittura migliore di quanto siamo solitamente abituati a vedere, e sentire, sul mercato

Apple AirPods Max: la promozione è assurda su Amazon

Oggi potete acquistare le Apple AirPods Max con uno sconto di circa 80 euro rispetto al listino originario, a prima vista potrebbe apparire come una riduzione quasi insignificante, ma sappiamo tutti quanto sia difficile assistere ad un’offerta sui prodotti Apple, di conseguenza è lecito andare accontentarsi di ciò che i rivenditori offrono. Il modello in promozione sarebbe in commercio ad un listino di 579 euro, con la promozione odierna si vanno a spendere in finale solamente 499 euro, con lo sconto del 14% previsto. Scopritele subito a questo link.

All’interno dei padiglioni auricolari possiamo trovare il driver dinamico progettato da Apple stessa per riuscire a garantire a tutti gli effetti un suono ad alta fedeltà, con cancellazione attiva del rumore che riesce perfettamente ad isolare l’utente dall’ambiente circostante, è allo stesso modo adattiva, permettendo così di regolarsi in automatico in relazione al rumore che i microfoni vanno effettivamente a captare. Non manca all’appello un eccellente audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per garantire un piacevole effetto surround, che offrirà la sensazione di ritrovarsi nella sala di un cinema.