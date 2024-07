Apple ha rivoluzionato l’app Calcolatrice con il lancio di iOS 18. In che modo? Introducendo importanti novità che cambiano il modo di fare calcoli su iPhone e iPad. La funzione più rilevante è senza dubbio Math Notes. La quale consente di eseguire calcoli complessi direttamente nell’app Note. MathNotes permette agli utenti di sommare, sottrarre, moltiplicare e dividere numeri in righe diverse e ottenere immediatamente i risultati desiderati. Tutto ciò utilizzando semplicemente il comando dell’uguale. Questa funzionalità rende la Calcolatrice un potente strumento per chi ha bisogno di effettuare operazioni matematiche in modo rapido e organizzato.

Calcolatrice su iPad e Apple Pencil: Un connubio perfetto

Per sfruttare questa innovazione, basta aprire l’app Calcolatrice. Da qui toccare il simbolo in basso a sinistra, selezionare “Note di Matematica” e iniziare. Questa opzione è disponibile anche in Note, sia in una nota nuova che già esistente. Apple ha dichiarato che Math Notes supporta numeri arabi e occidentali, l’alfabeto devanagari e i simboli matematici comuni. Tale versatilità rende l’ applicazione uno strumento utile per una vasta tipologia di persone in tutto il mondo. Indipendentemente dal sistema numerico o dal linguaggio utilizzato.

Con il rilascio di iPadOS 18, Apple ha finalmente introdotto l’app Calcolatrice sugli iPad. Cosi MathNotes funziona esattamente come su iPhone. Anche se i clienti di iPad hanno un vantaggio in più. Ovvero la possibilità di utilizzare l’Apple Pencil. Ciò consente di scrivere direttamente sullo schermo per eseguire operazioni matematiche. Rendendo così l’esperienza molto più naturale e intuitiva. Oltre a calcoli standard, Math Notes permette anche di effettuare conversioni.

Un’altra opzione interessante è la cronologia dei calcoli. Essa è accessibile toccando le tre linee in alto a sinistra nell’app Calcolatrice. Questa consente di visualizzare tutti i calcoli effettuati, sia quelli base che scientifici. Le Math Notes, invece, rimangono salvate nell’app Note. I calcoli salvati possono essere copiati o eliminati facilmente, anche in massa. Semplicemente utilizzando l’opzione “Modifica” e poi “Elimina tutto”.